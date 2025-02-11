https://ria.ru/20250211/protesty-1998553847.html

В Германии прошли протесты против АдГ

В Германии прошли протесты против АдГ - РИА Новости, 11.02.2025

В Германии прошли протесты против АдГ

Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ в понедельник,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:13:00+03:00

2025-02-11T10:13:00+03:00

2025-02-11T10:25:00+03:00

в мире

германия

мюнхен

нюрнберг

хдс/хсс

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ в понедельник, сообщает полиция. "В понедельник вечером… во Фрайбурге в связи с предвыборным мероприятием АдГ прошла контрдемонстрация, в которой приняли участие около 10 000 человек", - говорится в пресс-релизе правоохранителей. В ходе протестов произошло несколько небольших стычек, полиция задержала шесть человек за оскорбления и нанесение телесных повреждений, сообщает газета Bild. Полиция ведет расследование в отношении сторонника АдГ, который, по данным издания, показал нацистское приветствие. В субботу более 200 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в Мюнхене, Нюрнберге и Ганновере. Второго февраля около 160 тысяч человек вышли на акцию протеста против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с АдГ в Берлине. Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.

https://ria.ru/20250201/germanija-1996793001.html

германия

мюнхен

нюрнберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, мюнхен, нюрнберг, хдс/хсс, bild