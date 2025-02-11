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В Германии прошли протесты против АдГ - РИА Новости, 11.02.2025
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10:13 11.02.2025 (обновлено: 10:25 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/protesty-1998553847.html
В Германии прошли протесты против АдГ
В Германии прошли протесты против АдГ - РИА Новости, 11.02.2025
В Германии прошли протесты против АдГ
Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ в понедельник,... РИА Новости, 11.02.2025
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ в понедельник, сообщает полиция. "В понедельник вечером… во Фрайбурге в связи с предвыборным мероприятием АдГ прошла контрдемонстрация, в которой приняли участие около 10 000 человек", - говорится в пресс-релизе правоохранителей. В ходе протестов произошло несколько небольших стычек, полиция задержала шесть человек за оскорбления и нанесение телесных повреждений, сообщает газета Bild. Полиция ведет расследование в отношении сторонника АдГ, который, по данным издания, показал нацистское приветствие. В субботу более 200 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в Мюнхене, Нюрнберге и Ганновере. Второго февраля около 160 тысяч человек вышли на акцию протеста против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с АдГ в Берлине. Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.
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в мире, германия, мюнхен, нюрнберг, хдс/хсс, bild
В мире, Германия, Мюнхен, Нюрнберг, ХДС/ХСС, Bild
В Германии прошли протесты против АдГ

Около десяти тысяч человек участвовали в протестах против АдГ в Фрайбурге

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч человек приняли участие в протестах против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Фрайбурге на юго-западе ФРГ в понедельник, сообщает полиция.
"В понедельник вечером… во Фрайбурге в связи с предвыборным мероприятием АдГ прошла контрдемонстрация, в которой приняли участие около 10 000 человек", - говорится в пресс-релизе правоохранителей.
В ходе протестов произошло несколько небольших стычек, полиция задержала шесть человек за оскорбления и нанесение телесных повреждений, сообщает газета Bild. Полиция ведет расследование в отношении сторонника АдГ, который, по данным издания, показал нацистское приветствие.
В субботу более 200 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в Мюнхене, Нюрнберге и Ганновере. Второго февраля около 160 тысяч человек вышли на акцию протеста против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с АдГ в Берлине.
Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.
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