"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского
Депутат Дмитрук призвал украинцев выступить против привлечения в ВСУ 18-летних
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал жителей Украины противостоять решению главы киевского режима Владимира Зеленского брать на службу в ВСУ с 18 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«
"Мамы, тети, дяди, бабушки, дедушки! Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс — или он вас, или вы", — написал он.
По мнению парламентария, именно бездействие населения Украины и отсутствие реакции в ответ на откровенно убийственные шаги Зеленского, направленные на уничтожения граждан его страны, позволили ему снизить мобилизационный возраст.
"Нас долго мариновали и прогревали. Били, ломали и убивали. Посмотрели, что все идет как по маслу. Пришло время детей на убой вести", — объяснил Дмитрук логику киевского главы.
Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.