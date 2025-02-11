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"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
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03:24 11.02.2025 (обновлено: 03:45 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html
"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского
"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского - РИА Новости, 11.02.2025
"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал жителей Украины противостоять решению главы киевского режима Владимира Зеленского брать на службу в ВСУ с... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:24:00+03:00
2025-02-11T03:45:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал жителей Украины противостоять решению главы киевского режима Владимира Зеленского брать на службу в ВСУ с 18 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%."Мамы, тети, дяди, бабушки, дедушки! Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс — или он вас, или вы", — написал он.По мнению парламентария, именно бездействие населения Украины и отсутствие реакции в ответ на откровенно убийственные шаги Зеленского, направленные на уничтожения граждан его страны, позволили ему снизить мобилизационный возраст."Нас долго мариновали и прогревали. Били, ломали и убивали. Посмотрели, что все идет как по маслу. Пришло время детей на убой вести", — объяснил Дмитрук логику киевского главы.Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Или он, или вы": в Раде призвали к восстанию после слов Зеленского

Депутат Дмитрук призвал украинцев выступить против привлечения в ВСУ 18-летних

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук призвал жителей Украины противостоять решению главы киевского режима Владимира Зеленского брать на службу в ВСУ с 18 лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0%.
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«
"Мамы, тети, дяди, бабушки, дедушки! Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс — или он вас, или вы", — написал он.
По мнению парламентария, именно бездействие населения Украины и отсутствие реакции в ответ на откровенно убийственные шаги Зеленского, направленные на уничтожения граждан его страны, позволили ему снизить мобилизационный возраст.
"Нас долго мариновали и прогревали. Били, ломали и убивали. Посмотрели, что все идет как по маслу. Пришло время детей на убой вести", — объяснил Дмитрук логику киевского главы.
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Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая прошлого года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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