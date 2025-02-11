https://ria.ru/20250211/prokuratura-1998591120.html

Прокуратура запросила 12 лет колонии экс-депутату Приморья Алеко

Прокуратура запросила 12 лет колонии экс-депутату Приморья Алеко - РИА Новости, 11.02.2025

Прокуратура запросила 12 лет колонии экс-депутату Приморья Алеко

Прокурор запросил наказание в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 миллионов рублей экс-депутату законодательного собрания Приморья Анне Алеко,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:55:00+03:00

2025-02-11T12:55:00+03:00

2025-02-11T13:04:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев – РИА Новости. Прокурор запросил наказание в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 миллионов рублей экс-депутату законодательного собрания Приморья Анне Алеко, обвиняемой в получении взяток и превышении полномочий, сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона. Алеко предъявили обвинение, когда она ещё была депутатом, по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере в бытность главой краевой филармонии, а также в превышении должностных полномочий. Алеко заключили под стражу 17 мая 2023 года, в региональном отделении партии "Единая Россия" сообщали, что членство Алеко в партии приостановлено. В ноябре ей изменили меру пресечения на домашний арест. Депутаты Приморья в ноябре прошлого года лишили парламентария Алеко депутатских полномочий по её заявлению. Во вторник во Фрунзенском суде Владивостока начались прения по делу. "Прокурор указала, что по результатам рассмотрения... считает вину подсудимой в инкриминируемых деяниях доказанной, и попросила суд назначить Алеко итоговое наказание в виде 12 лет лишения свободы, со штрафом в размере 40 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя в учреждениях культуры на 10 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что гособвинитель настаивает и на обращении в доход государства порядка пяти миллионов рублей, полученных в результате совершения преступлений, в счет которых конфисковать имущество подсудимой: автомобиль, земельный участок и жилой дом. По версии следствия, в июле-августе 2018 года Алеко получила 1,5 миллиона рублей, с июля 2018 года по март 2019 года - 3,5 миллиона рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тысяч рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу ООО "Интегра" при поставке музыкального оборудования. Кроме того, Алеко инкриминировано то, что она подписала документы о приемке фактически непоставленных по контракту музыкальных инструментов и специализированного оборудования на сумму более 5 миллионов рублей. Алеко в 2012-2016 годах возглавляла департамент культуры Приморского края, с 2016 по 2020 годы была директором краевой филармонии. В заксобрании Приморья, куда ее избрали в сентябре 2021 года, занимала пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.

https://ria.ru/20240923/arest-1974155267.html

https://ria.ru/20241102/sk-1981475001.html

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