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Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка - РИА Новости, 11.02.2025
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17:46 11.02.2025 (обновлено: 19:55 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/proekt-1998691887.html
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка - РИА Новости, 11.02.2025
Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального закона о защите русского языка. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:46:00+03:00
2025-02-11T19:55:00+03:00
общество
госдума рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального закона о защите русского языка.Документ направлен на:Согласно законопроекту, информация для потребителей, размещенная на вывесках, указателях и в рекламе, будет представлена на русском языке без использования слов вроде sale или shop. Перевод на другие языки возможен только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.Кроме того, предполагается внести изменения в некоторые нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей", а также Градостроительный кодекс. Это позволит запретить присвоение иностранных названий жилым комплексам и микрорайонам.Документ также предлагает уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.В начале года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024-го. Среди основных пунктов: разработка основ государственной языковой политики; создание единой методологии преподавания русского языка и литературы; открытие культурно-просветительских центров на базе библиотек для продвижения русского языка; принятие мер по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей и другие.
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
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общество, госдума рф, россия, владимир путин
Общество, Госдума РФ, Россия, Владимир Путин

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект федерального закона о защите русского языка.
Документ направлен на:
  • защиту русского языка как государственного;
  • снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;
  • обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Согласно законопроекту, информация для потребителей, размещенная на вывесках, указателях и в рекламе, будет представлена на русском языке без использования слов вроде sale или shop. Перевод на другие языки возможен только при соблюдении равнозначности содержания и оформления.
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Кроме того, предполагается внести изменения в некоторые нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей", а также Градостроительный кодекс. Это позволит запретить присвоение иностранных названий жилым комплексам и микрорайонам.
Документ также предлагает уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.
В начале года Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, состоявшегося 5 ноября 2024-го. Среди основных пунктов: разработка основ государственной языковой политики; создание единой методологии преподавания русского языка и литературы; открытие культурно-просветительских центров на базе библиотек для продвижения русского языка; принятие мер по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей и другие.
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