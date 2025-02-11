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Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет - РИА Новости, 11.02.2025
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06:54 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/primore-1998529541.html
Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет
Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет - РИА Новости, 11.02.2025
Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет
Суд в Приморье приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения водителя, совершившего без прав и в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:54:00+03:00
2025-02-11T06:54:00+03:00
происшествия
уссурийск
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения водителя, совершившего без прав и в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором один человек погиб и еще четыре пострадали, сообщает полиция Приморья. По данным полиции, в октябре 2023 года 19-летний водитель Toyota Carina, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, двигался по улице Пушкина в Уссурийске, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla получила смертельные травмы, здоровью 18-летнего водителя был причинен тяжкий вред, еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. "Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему шесть лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд также взыскал с подсудимого расходы на погребение погибшей девушки и компенсацию морального вреда ее родителям в общем размере 1,6 миллиона рублей, а также 350 тысяч рублей компенсации морального вреда тяжело пострадавшему в ДТП.
https://ria.ru/20250121/tigr-1994738819.html
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происшествия, уссурийск, toyota corolla
Происшествия, Уссурийск, Toyota Corolla
Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет

В Приморье виновник ДТП с погибшим получил шесть лет и десять месяцев колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения водителя, совершившего без прав и в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором один человек погиб и еще четыре пострадали, сообщает полиция Приморья.
По данным полиции, в октябре 2023 года 19-летний водитель Toyota Carina, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, двигался по улице Пушкина в Уссурийске, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla получила смертельные травмы, здоровью 18-летнего водителя был причинен тяжкий вред, еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
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"Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему шесть лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд также взыскал с подсудимого расходы на погребение погибшей девушки и компенсацию морального вреда ее родителям в общем размере 1,6 миллиона рублей, а также 350 тысяч рублей компенсации морального вреда тяжело пострадавшему в ДТП.
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