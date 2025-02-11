https://ria.ru/20250211/primore-1998529541.html

Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет

Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет - РИА Новости, 11.02.2025

Виновника "пьяного" ДТП с погибшим осудили в Приморье на почти семь лет

Суд в Приморье приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения водителя, совершившего без прав и в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:54:00+03:00

2025-02-11T06:54:00+03:00

2025-02-11T06:54:00+03:00

происшествия

уссурийск

toyota corolla

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии-поселения водителя, совершившего без прав и в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором один человек погиб и еще четыре пострадали, сообщает полиция Приморья. По данным полиции, в октябре 2023 года 19-летний водитель Toyota Carina, не имеющий права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, двигался по улице Пушкина в Уссурийске, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля Toyota Corolla получила смертельные травмы, здоровью 18-летнего водителя был причинен тяжкий вред, еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести. "Уссурийский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему шесть лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что суд также взыскал с подсудимого расходы на погребение погибшей девушки и компенсацию морального вреда ее родителям в общем размере 1,6 миллиона рублей, а также 350 тысяч рублей компенсации морального вреда тяжело пострадавшему в ДТП.

https://ria.ru/20250121/tigr-1994738819.html

https://ria.ru/20240709/primore-1958433995.html

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, toyota corolla