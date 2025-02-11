https://ria.ru/20250211/prigovor-1998613289.html

Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам

Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам - РИА Новости, 11.02.2025

Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам

Попавшие в плен в Курской области военные ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сообщает СК РФ РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:40:00+03:00

2025-02-11T13:40:00+03:00

2025-02-11T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области военные ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Пиляй и Середа, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли границу РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, они запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданских, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. 19 сентября в ходе боевых действий их задержали военнослужащие ВС РФ. "Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ранее в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, Пиляй рассказал, что его обманом направили в Курскую область, командиры его с сослуживцами "кинули", после чего они решили сдаться.

https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1998014138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)