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Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам - РИА Новости, 11.02.2025
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13:40 11.02.2025 (обновлено: 13:46 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/prigovor-1998613289.html
Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам
Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам - РИА Новости, 11.02.2025
Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам
Попавшие в плен в Курской области военные ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сообщает СК РФ РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:40:00+03:00
2025-02-11T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области военные ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Пиляй и Середа, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли границу РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, они запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданских, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. 19 сентября в ходе боевых действий их задержали военнослужащие ВС РФ. "Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Ранее в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, Пиляй рассказал, что его обманом направили в Курскую область, командиры его с сослуживцами "кинули", после чего они решили сдаться.
https://ria.ru/20250207/naemnitsa-1998014138.html
https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор попавшим в плен в Курской области украинским боевикам

Два боевика ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за теракты в Курской области

© Следственный комитет Российской Федерации Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, в зале суда. Кадр видео
Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, в зале суда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Следственный комитет Российской Федерации
Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, в зале суда. Кадр видео
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Попавшие в плен в Курской области военные ВСУ Дмитрий Пиляй и Александр Середа осуждены на 15 и 16 лет лишения свободы по обвинению в терроризме, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Следствием и судом установлено, что 8 августа 2024 года Пиляй и Середа, вооруженные боевым оружием и взрывными устройствами, в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ незаконно пересекли границу РФ. Находясь в Кореневском районе Курской области, они запугивали местное население, с угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданских, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению. 19 сентября в ходе боевых действий их задержали военнослужащие ВС РФ.
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"Приговором суда Пиляю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима. Середе назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Ранее в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, Пиляй рассказал, что его обманом направили в Курскую область, командиры его с сослуживцами "кинули", после чего они решили сдаться.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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