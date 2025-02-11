https://ria.ru/20250211/prigovor-1998567548.html

Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 11.02.2025

Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:06:00+03:00

2025-02-11T11:06:00+03:00

2025-02-11T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. В конце января ведомство сообщало о направлении в суд дела о шпионаже против гражданина Украины, который в апреле 2023 года собирал в Херсонской области сведения о расположении объектов связи, используемых Вооруженными силами РФ и гражданскими лицами, и по мессенджеру делился ими с представителем спецслужб Украины. "Херсонский областной суд признал виновным местного жителя, гражданина России 1983 года рождения, причастного к шпионажу в пользу спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе. Уточняется, что фигурант также осуществлял сбор и передачу представителям спецслужб Украины сведений о местах дислокации ВС РФ.

https://ria.ru/20241105/kherson-1981889189.html

украина

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, херсонская область , происшествия