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Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 11.02.2025
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:06:00+03:00
2025-02-11T11:06:00+03:00
2025-02-11T11:06:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. В конце января ведомство сообщало о направлении в суд дела о шпионаже против гражданина Украины, который в апреле 2023 года собирал в Херсонской области сведения о расположении объектов связи, используемых Вооруженными силами РФ и гражданскими лицами, и по мессенджеру делился ими с представителем спецслужб Украины. "Херсонский областной суд признал виновным местного жителя, гражданина России 1983 года рождения, причастного к шпионажу в пользу спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе. Уточняется, что фигурант также осуществлял сбор и передачу представителям спецслужб Украины сведений о местах дислокации ВС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, херсонская область , происшествия
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Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Житель Херсонской области получил 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины