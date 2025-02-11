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Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 11.02.2025
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11:06 11.02.2025
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Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины - РИА Новости, 11.02.2025
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины
Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:06:00+03:00
2025-02-11T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ. В конце января ведомство сообщало о направлении в суд дела о шпионаже против гражданина Украины, который в апреле 2023 года собирал в Херсонской области сведения о расположении объектов связи, используемых Вооруженными силами РФ и гражданскими лицами, и по мессенджеру делился ими с представителем спецслужб Украины. "Херсонский областной суд признал виновным местного жителя, гражданина России 1983 года рождения, причастного к шпионажу в пользу спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе. Уточняется, что фигурант также осуществлял сбор и передачу представителям спецслужб Украины сведений о местах дислокации ВС РФ.
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украина, россия, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Херсонская область , Происшествия
Жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж в пользу Украины

Житель Херсонской области получил 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини правосудия Фемиды
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Херсонский областной суд приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж в пользу Украины, сообщили журналистам в региональном УФСБ.
В конце января ведомство сообщало о направлении в суд дела о шпионаже против гражданина Украины, который в апреле 2023 года собирал в Херсонской области сведения о расположении объектов связи, используемых Вооруженными силами РФ и гражданскими лицами, и по мессенджеру делился ими с представителем спецслужб Украины.
«
"Херсонский областной суд признал виновным местного жителя, гражданина России 1983 года рождения, причастного к шпионажу в пользу спецслужб Украины. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе.
Уточняется, что фигурант также осуществлял сбор и передачу представителям спецслужб Украины сведений о местах дислокации ВС РФ.
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