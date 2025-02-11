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Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа - РИА Новости, 11.02.2025
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16:58 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pridnestrove-1998673493.html
Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа
Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа - РИА Новости, 11.02.2025
Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа
Непризнанная Приднестровская Молдавская республика столкнется с экономическим коллапсом без поставок российского газа, считает эксперт по экономической политике РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:58:00+03:00
2025-02-11T16:58:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика столкнется с экономическим коллапсом без поставок российского газа, считает эксперт по экономической политике молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа в ПМР займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. "В обсуждениях экономического кризиса в Приднестровье часто упускается ключевой момент: российский газ — это не просто источник тепла для населения, а основа всей экономики региона… Если Россия не предоставит финансовую помощь или новый механизм бесплатных поставок газа, Приднестровье может столкнуться с экономическим коллапсом в течение ближайших 2-3 месяцев… Без российского газа экономика остановится, а бюджет станет нефункциональным", - написал Ионицэ в своем блоге. По его словам, главная проблема в том, что более 40% всей экономики Приднестровья завязано всего на два крупных предприятиях, которые не могут функционировать без российского газа. "Молдавская ГРЭС производит 35% всей промышленной продукции региона, работает исключительно на российском газе и продает электроэнергию, в том числе на правый берег Днестра. Рыбницкий металлургический завод – формирует 30% промышленности и экспортирует продукцию в основном в Румынию, используя дешевую электроэнергию. Если эти два предприятия остановятся, 40% экономики региона исчезнет в одночасье", - пояснил эксперт. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html
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жкх, молдавия, кишинев, румыния, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Румыния, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Эксперт заявил о коллапсе в Приднестровье без российского газа

Экономист Ионицэ: Приднестровье столкнется с коллапсом без российского газа

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская республика столкнется с экономическим коллапсом без поставок российского газа, считает эксперт по экономической политике молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила во вторник, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа в ПМР займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
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"В обсуждениях экономического кризиса в Приднестровье часто упускается ключевой момент: российский газ — это не просто источник тепла для населения, а основа всей экономики региона… Если Россия не предоставит финансовую помощь или новый механизм бесплатных поставок газа, Приднестровье может столкнуться с экономическим коллапсом в течение ближайших 2-3 месяцев… Без российского газа экономика остановится, а бюджет станет нефункциональным", - написал Ионицэ в своем блоге.
По его словам, главная проблема в том, что более 40% всей экономики Приднестровья завязано всего на два крупных предприятиях, которые не могут функционировать без российского газа. "Молдавская ГРЭС производит 35% всей промышленной продукции региона, работает исключительно на российском газе и продает электроэнергию, в том числе на правый берег Днестра. Рыбницкий металлургический завод – формирует 30% промышленности и экспортирует продукцию в основном в Румынию, используя дешевую электроэнергию. Если эти два предприятия остановятся, 40% экономики региона исчезнет в одночасье", - пояснил эксперт.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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