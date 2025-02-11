https://ria.ru/20250211/pridnestrove-1998631066.html

В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны

В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны - РИА Новости, 11.02.2025

В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны

Представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:31:00+03:00

2025-02-11T14:31:00+03:00

2025-02-11T14:31:00+03:00

в мире

тирасполь

бендеры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998629538_0:327:960:867_1920x0_80_0_0_2d68c8f6ed57e77b8f484a45d34a601d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны, сообщил во вторник пресс-центр МВД Приднестровья. "Мы искали захоронения неизвестных военнослужащих, павших в Великую Отечественную войну. Наши приборы отреагировали на металлический предмет в земле. Находку оставили на месте. Сразу обратились в правоохранительные органы", – приводит пресс-центр слова одного из представителей движения "Наследники Победы". На место у дамбы возле гребной базы сразу прибыли следственно-оперативная группа, специалисты разминирования минобороны ПМР, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил (СМС). Всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых "шпрингминен" (противопехотные "выпрыгивающие" мины). Опасные находки изъяты и отправлены на утилизацию, уточнил пресс-центр.

https://ria.ru/20241115/mina-1983905446.html

тирасполь

бендеры

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тирасполь, бендеры