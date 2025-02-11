https://ria.ru/20250211/pridnestrove-1998631066.html
В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны
В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны - РИА Новости, 11.02.2025
В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны
Представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:31:00+03:00
2025-02-11T14:31:00+03:00
2025-02-11T14:31:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны, сообщил во вторник пресс-центр МВД Приднестровья. "Мы искали захоронения неизвестных военнослужащих, павших в Великую Отечественную войну. Наши приборы отреагировали на металлический предмет в земле. Находку оставили на месте. Сразу обратились в правоохранительные органы", – приводит пресс-центр слова одного из представителей движения "Наследники Победы". На место у дамбы возле гребной базы сразу прибыли следственно-оперативная группа, специалисты разминирования минобороны ПМР, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил (СМС). Всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых "шпрингминен" (противопехотные "выпрыгивающие" мины). Опасные находки изъяты и отправлены на утилизацию, уточнил пресс-центр.
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в мире, тирасполь, бендеры
В мире, Тирасполь, Бендеры
В Приднестровье нашли склад немецких мин времен войны
В Приднестровье при раскопках случайно обнаружили склад немецких мин времен ВОВ
ТИРАСПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Представители движения "Наследники Победы" в Приднестровье возле села Парканы между Тирасполем и Бендерами во время раскопок случайно обнаружили склад немецких мин времен Великой Отечественной войны, сообщил во вторник пресс-центр МВД Приднестровья.
"Мы искали захоронения неизвестных военнослужащих, павших в Великую Отечественную войну. Наши приборы отреагировали на металлический предмет в земле. Находку оставили на месте. Сразу обратились в правоохранительные органы", – приводит пресс-центр слова одного из представителей движения "Наследники Победы".
На место у дамбы возле гребной базы сразу прибыли следственно-оперативная группа, специалисты разминирования минобороны ПМР, а также военные наблюдатели совместных миротворческих сил (СМС).
Всего было обнаружено около 200 боеприпасов, так называемых "шпрингминен" (противопехотные "выпрыгивающие" мины).
Опасные находки изъяты и отправлены на утилизацию, уточнил пресс-центр.