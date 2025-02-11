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ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона" - РИА Новости, 11.02.2025
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10:07 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/preparat-1998552545.html
ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"
ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона" - РИА Новости, 11.02.2025
ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский гормональный препарат "ДляЖенс дюфа", это первый отечественный дженерик в рамках... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:07:00+03:00
2025-02-11T10:07:00+03:00
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский гормональный препарат "ДляЖенс дюфа", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Дидрогестерон", стоимость снижена относительно импортного аналога на 8,27%, сообщили в службе. Препарат применяется при дефиците прогестерона и гормональной терапии. "ФАС согласовала цену на гормональный препарат "ДляЖенс дюфа". … Согласованная цена на "ДляЖенс дюфа" снижена относительно зарегистрированных цен на оригинальный препарат "Дюфастон" в среднем на 8,27%", - говорится в сообщении службы. Так, цена за упаковку дженерика из 28 таблеток в дозировке 10 мг согласована на уровне 705 рублей, а за такую же упаковку референтного препарата - 768 рублей. Отмечается, что согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20241220/gormony-1772433942.html
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здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"

ФАС согласовала цену на аналог "Дюфастона" гормональный препарат "ДляЖенс дюфа"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России. Архив
Здание ФАС России. Архив - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский гормональный препарат "ДляЖенс дюфа", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Дидрогестерон", стоимость снижена относительно импортного аналога на 8,27%, сообщили в службе.
Препарат применяется при дефиците прогестерона и гормональной терапии.
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"ФАС согласовала цену на гормональный препарат "ДляЖенс дюфа". … Согласованная цена на "ДляЖенс дюфа" снижена относительно зарегистрированных цен на оригинальный препарат "Дюфастон" в среднем на 8,27%", - говорится в сообщении службы.
Так, цена за упаковку дженерика из 28 таблеток в дозировке 10 мг согласована на уровне 705 рублей, а за такую же упаковку референтного препарата - 768 рублей.
Отмечается, что согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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