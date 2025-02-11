ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"
ФАС согласовала цену на аналог "Дюфастона" гормональный препарат "ДляЖенс дюфа"
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский гормональный препарат "ДляЖенс дюфа", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Дидрогестерон", стоимость снижена относительно импортного аналога на 8,27%, сообщили в службе.
Препарат применяется при дефиците прогестерона и гормональной терапии.
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"ФАС согласовала цену на гормональный препарат "ДляЖенс дюфа". … Согласованная цена на "ДляЖенс дюфа" снижена относительно зарегистрированных цен на оригинальный препарат "Дюфастон" в среднем на 8,27%", - говорится в сообщении службы.
Так, цена за упаковку дженерика из 28 таблеток в дозировке 10 мг согласована на уровне 705 рублей, а за такую же упаковку референтного препарата - 768 рублей.
Отмечается, что согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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