https://ria.ru/20250211/preparat-1998552545.html

ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"

ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона" - РИА Новости, 11.02.2025

ФАС согласовала цену на российский аналог "Дюфастона"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский гормональный препарат "ДляЖенс дюфа", это первый отечественный дженерик в рамках... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:07:00+03:00

2025-02-11T10:07:00+03:00

2025-02-11T10:07:00+03:00

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский гормональный препарат "ДляЖенс дюфа", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Дидрогестерон", стоимость снижена относительно импортного аналога на 8,27%, сообщили в службе. Препарат применяется при дефиците прогестерона и гормональной терапии. "ФАС согласовала цену на гормональный препарат "ДляЖенс дюфа". … Согласованная цена на "ДляЖенс дюфа" снижена относительно зарегистрированных цен на оригинальный препарат "Дюфастон" в среднем на 8,27%", - говорится в сообщении службы. Так, цена за упаковку дженерика из 28 таблеток в дозировке 10 мг согласована на уровне 705 рублей, а за такую же упаковку референтного препарата - 768 рублей. Отмечается, что согласование ФАС цены на первый отечественный дженерик повысит доступность таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20241220/gormony-1772433942.html

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)