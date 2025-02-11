https://ria.ru/20250211/preemnik-1998519722.html

Трамп заявил, что пока не готов назвать Вэнса преемником

Трамп заявил, что пока не готов назвать Вэнса преемником - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп заявил, что пока не готов назвать Вэнса преемником

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов назвать своего вице-президента Джей-Ди Вэнса своим преемником. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:02:00+03:00

2025-02-11T03:02:00+03:00

2025-02-11T03:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов назвать своего вице-президента Джей-Ди Вэнса своим преемником. "Нет, но он очень способный. Слишком рано, но он делает отличную работу", - заявил Трамп в интервью Fox News. Трамп, для которого нынешний президентский срок - второй, больше не сможет баллотироваться на выборах. Вице-президент США традиционно рассматривается в качестве кандидата на высший пост в будущем. Предыдущий глава США Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. Проигравшая Трампу Камала Харрис занимала пост вице-президента при Байдене.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998518709.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама