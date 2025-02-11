https://ria.ru/20250211/prazdnik-1998528747.html
Только 4% россиян отмечают День святого Валентина, показало исследование
Только 4% россиян отмечают День святого Валентина, показало исследование - РИА Новости, 11.02.2025
Только 4% россиян отмечают День святого Валентина, показало исследование
Большинство россиян отмечают со своей второй половинкой только годовщину встречи или свадьбы, лишь 4% празднуют День святого Валентина, столько же - День любви, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:33:00+03:00
2025-02-11T06:33:00+03:00
2025-02-11T06:33:00+03:00
общество
россия
празднование дня святого валентина
день святого валентина
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Большинство россиян отмечают со своей второй половинкой только годовщину встречи или свадьбы, лишь 4% празднуют День святого Валентина, столько же - День любви, семьи и верности, а 2% отмечают день первого поцелуя, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля. "Более половины россиян (51%) отмечают только годовщину встречи или свадьбы. День любви, семьи и верности или 14 февраля, собрали по 4% голосов. У 3% свои поводы, а первый поцелуй как значимая дата важен для 2% участников в паре. При этом 18% опрошенных признались, что они ничего не празднуют, и столько же (18%) респондентов не состоят в отношениях", - сказано в исследовании. Согласно его данным, мужчины чаще забывают памятные события в отношениях – 46% против 34% у женщин. Когда речь заходит о праздновании, большинство пар (67%) отдают предпочтение домашнему уюту: они делятся воспоминаниями и благодарностями. Обмен подарками в памятную дату популярен у 14% участников, а 5% устраивают запоминающиеся свидания. Ещё 7% совмещают оба варианта, а столько же (7%) берут выходной или отпуск, чтобы вместе отдохнуть. Заранее обсуждают свои пожелания насчёт подарков 58% пар, а 42% предпочитают сюрпризы. При этом 40% респондентов выделяют личные средства на поздравление, чтобы сохранить тайну, около трети (29%) по договорённости не тратят много, чтобы сберечь общий бюджет, а 18% готовы потратить любую доступную им сумму ради любви. Оставшиеся 13% заранее согласовывают не только подарки, но и сколько готовы потратить на праздник. Среди мужчин 54% заявили, что никогда не забывают о памятных датах в отношениях, тогда как 37% признались, что иногда это случалось, и лишь 9% забывают регулярно. Тем не менее, у женщин память на важные дни лучше: 66% никогда о них не забывают, 21% – иногда, а 13% – часто. Большинство мужчин (57%) и 48% женщин отметили, что их взгляд на подарки и праздники в паре с течением времени не изменился: они всегда стараются радовать партнёра. Однако 27% мужчин и 28% женщин вспомнили, что в начале отношений подарков было больше, а 16% и 24%, наоборот, стали сильнее радовать друг друга со временем. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля 2025 года, охват составил 39 068 интернет-пользователей, среди которых 50% мужчин и 50% женщин.
https://ria.ru/20250211/podarok-1998525179.html
https://ria.ru/20250211/fishing-1998524161.html
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общество, россия, празднование дня святого валентина, день святого валентина
Общество, Россия, Празднование Дня святого Валентина, День святого Валентина
Только 4% россиян отмечают День святого Валентина, показало исследование
Rambler&Co: только 4% россиян отмечают День святого Валентина
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Большинство россиян отмечают со своей второй половинкой только годовщину встречи или свадьбы, лишь 4% празднуют День святого Валентина, столько же - День любви, семьи и верности, а 2% отмечают день первого поцелуя, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
День святого Валентина (День всех влюбленных) ежегодно отмечается в католическом и протестантском мире 14 февраля. День семьи, любви и верности в России
отмечается 8 июля.
"Более половины россиян (51%) отмечают только годовщину встречи или свадьбы. День любви, семьи и верности или 14 февраля, собрали по 4% голосов. У 3% свои поводы, а первый поцелуй как значимая дата важен для 2% участников в паре. При этом 18% опрошенных признались, что они ничего не празднуют, и столько же (18%) респондентов не состоят в отношениях", - сказано в исследовании.
Согласно его данным, мужчины чаще забывают памятные события в отношениях – 46% против 34% у женщин.
Когда речь заходит о праздновании, большинство пар (67%) отдают предпочтение домашнему уюту: они делятся воспоминаниями и благодарностями. Обмен подарками в памятную дату популярен у 14% участников, а 5% устраивают запоминающиеся свидания. Ещё 7% совмещают оба варианта, а столько же (7%) берут выходной или отпуск, чтобы вместе отдохнуть.
Заранее обсуждают свои пожелания насчёт подарков 58% пар, а 42% предпочитают сюрпризы. При этом 40% респондентов выделяют личные средства на поздравление, чтобы сохранить тайну, около трети (29%) по договорённости не тратят много, чтобы сберечь общий бюджет, а 18% готовы потратить любую доступную им сумму ради любви. Оставшиеся 13% заранее согласовывают не только подарки, но и сколько готовы потратить на праздник.
Среди мужчин 54% заявили, что никогда не забывают о памятных датах в отношениях, тогда как 37% признались, что иногда это случалось, и лишь 9% забывают регулярно. Тем не менее, у женщин память на важные дни лучше: 66% никогда о них не забывают, 21% – иногда, а 13% – часто.
Большинство мужчин (57%) и 48% женщин отметили, что их взгляд на подарки и праздники в паре с течением времени не изменился: они всегда стараются радовать партнёра. Однако 27% мужчин и 28% женщин вспомнили, что в начале отношений подарков было больше, а 16% и 24%, наоборот, стали сильнее радовать друг друга со временем.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля 2025 года, охват составил 39 068 интернет-пользователей, среди которых 50% мужчин и 50% женщин.