https://ria.ru/20250211/pozhar-1998736845.html

При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота

При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота - РИА Новости, 11.02.2025

При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T23:19:00+03:00

2025-02-11T23:19:00+03:00

2025-02-11T23:19:00+03:00

происшествия

псковская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Псковские огнеборцы МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре. В деревне Родина огонь охватил квартиру на первом этаже жилого 4-этажного дома. До прибытия пожарных местные жители вывели на улицу двоих детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек, из них двое детей. Пострадала 90-летняя бабушка, она госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 15 квадратных метрах потушили 18 специалистов и шесть единиц техники, причина происшествия устанавливается.

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происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)