https://ria.ru/20250211/pozhar-1998736845.html
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота - РИА Новости, 11.02.2025
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота
Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:19:00+03:00
2025-02-11T23:19:00+03:00
2025-02-11T23:19:00+03:00
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50c65ebd2c33c3c7f3c475523ce99925.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Псковские огнеборцы МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре. В деревне Родина огонь охватил квартиру на первом этаже жилого 4-этажного дома. До прибытия пожарных местные жители вывели на улицу двоих детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек, из них двое детей. Пострадала 90-летняя бабушка, она госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 15 квадратных метрах потушили 18 специалистов и шесть единиц техники, причина происшествия устанавливается.
https://ria.ru/20250207/pozhar-1997859448.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_476:180:2965:2047_1920x0_80_0_0_96b0b551cbcc98c6d284321106bd7633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота
МЧС: при пожаре в доме в псковской деревне Родина спасли 15 человек и кота