Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pozhar-1998736845.html
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота - РИА Новости, 11.02.2025
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота
Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T23:19:00+03:00
2025-02-11T23:19:00+03:00
происшествия
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50c65ebd2c33c3c7f3c475523ce99925.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. "Псковские огнеборцы МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре. В деревне Родина огонь охватил квартиру на первом этаже жилого 4-этажного дома. До прибытия пожарных местные жители вывели на улицу двоих детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек, из них двое детей. Пострадала 90-летняя бабушка, она госпитализирована", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар на 15 квадратных метрах потушили 18 специалистов и шесть единиц техники, причина происшествия устанавливается.
https://ria.ru/20250207/pozhar-1997859448.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_476:180:2965:2047_1920x0_80_0_0_96b0b551cbcc98c6d284321106bd7633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Псковская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в доме в Псковской области спасли 15 человек и кота

МЧС: при пожаре в доме в псковской деревне Родина спасли 15 человек и кота

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сотрудники МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре в жилом доме в деревне Родина Псковской области, один человек госпитализирован, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
"Псковские огнеборцы МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре. В деревне Родина огонь охватил квартиру на первом этаже жилого 4-этажного дома. До прибытия пожарных местные жители вывели на улицу двоих детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек, из них двое детей. Пострадала 90-летняя бабушка, она госпитализирована", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар на 15 квадратных метрах потушили 18 специалистов и шесть единиц техники, причина происшествия устанавливается.
Работа МЧС на месте пожара в автосервисе в Пскове - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Пскове ликвидировали пожар в автосервисе
7 февраля, 01:59
 
ПроисшествияПсковская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала