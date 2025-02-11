https://ria.ru/20250211/pozhar-1998533677.html

В Приангарье тушат пожар на предприятии

В Приангарье тушат пожар на предприятии - РИА Новости, 11.02.2025

В Приангарье тушат пожар на предприятии

Пожар в бункере для переработки угля ликвидируют на предприятии в городе Шелехово Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:18:00+03:00

2025-02-11T08:18:00+03:00

2025-02-11T10:57:00+03:00

происшествия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Пожар в бункере для переработки угля ликвидируют на предприятии в городе Шелехово Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты. На месте работают 32 специалиста и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250210/njagan-1998339930.html

иркутская область

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2025

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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)