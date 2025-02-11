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В Приангарье тушат пожар на предприятии - РИА Новости, 11.02.2025
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08:18 11.02.2025 (обновлено: 10:57 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/pozhar-1998533677.html
В Приангарье тушат пожар на предприятии
В Приангарье тушат пожар на предприятии - РИА Новости, 11.02.2025
В Приангарье тушат пожар на предприятии
Пожар в бункере для переработки угля ликвидируют на предприятии в городе Шелехово Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:18:00+03:00
2025-02-11T10:57:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Пожар в бункере для переработки угля ликвидируют на предприятии в городе Шелехово Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону. "Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты. На месте работают 32 специалиста и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет.
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье тушат пожар на предприятии

В Приангарье тушат пожар на предприятии по переработке древесного угля

© Фото : МЧС Иркутской области/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар на предприятии в городе Шелехово Иркутской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на предприятии в городе Шелехово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : МЧС Иркутской области/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на предприятии в городе Шелехово Иркутской области
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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Пожар в бункере для переработки угля ликвидируют на предприятии в городе Шелехово Иркутской области, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС по региону.
"Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты. На месте работают 32 специалиста и 11 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
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ПроисшествияИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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