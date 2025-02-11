Украина обязалась не атаковать "Турецкий поток", заявил Сийярто
Сийярто: Украина обязалась не атаковать инфраструктуру "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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ООН, 11 фев — РИА Новости. Украина обязалась не атаковать инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Нам был представлен список гарантий по трем вопросам. Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро", — сказал дипломат.
Глава МИД Венгрии сообщал, что Будапешт получил от Еврокомиссии требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против Москвы. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым российское сырье поступает в Евросоюз, а также потребовала у Киева гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
Сийярто добавил, что Венгрия не видит прогресса в вопросе транзита газа через Украину.
Украина уже пыталась атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". По данным Минобороны, в январе военные сбили девять беспилотников ВСУ в районе компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Газопровод запустили в эксплуатацию в январе 2020 года.