https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html

Украина обязалась не атаковать "Турецкий поток", заявил Сийярто

Украина обязалась не атаковать "Турецкий поток", заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025

Украина обязалась не атаковать "Турецкий поток", заявил Сийярто

Украина обязалась не атаковать инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:09:00+03:00

2025-02-11T03:09:00+03:00

2025-02-11T09:31:00+03:00

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ООН, 11 фев — РИА Новости. Украина обязалась не атаковать инфраструктуру "Турецкого потока", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Нам был представлен список гарантий по трем вопросам. Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". В-третьих, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину начнутся очень быстро", — сказал дипломат.Сийярто добавил, что Венгрия не видит прогресса в вопросе транзита газа через Украину.Украина уже пыталась атаковать инфраструктуру "Турецкого потока". По данным Минобороны, в январе военные сбили девять беспилотников ВСУ в районе компрессорной станции "Русская" в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Теперь единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев остается "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему проходит примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.

https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html

https://ria.ru/20250201/evropa-1996805551.html

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

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