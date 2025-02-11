https://ria.ru/20250211/posylki-1998517426.html

СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID

СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID

Гуманитарные посылки американского Агентства по международному развитию (USAID) были найдены среди вооружений, принадлежащих ливанскому движению "Хезболлах",... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T01:41:00+03:00

2025-02-11T01:41:00+03:00

2025-02-11T06:15:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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хезболла

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гуманитарные посылки американского Агентства по международному развитию (USAID) были найдены среди вооружений, принадлежащих ливанскому движению "Хезболлах", сообщает газета New York Post со ссылкой на бывшего солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ашера Фредмана."Ашер рассказал, что во время патрулирования в... деревне в Ливане, где находился опорный пункт... "Хезболлах", он обнаружил снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку рядом с посылками с надписью USAID", — говорится в публикации. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.

https://ria.ru/20250207/izrail-1997859053.html

https://ria.ru/20250202/khezbolla-1996922638.html

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в мире, сша, ливан, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, хезболла, армия обороны израиля (цахал)