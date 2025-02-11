Рейтинг@Mail.ru
СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 11.02.2025 (обновлено: 06:15 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/posylki-1998517426.html
СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID
СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID
Гуманитарные посылки американского Агентства по международному развитию (USAID) были найдены среди вооружений, принадлежащих ливанскому движению "Хезболлах",... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T01:41:00+03:00
2025-02-11T06:15:00+03:00
в мире
сша
ливан
марко рубио
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131221/39/1312213948_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_8281f23cb1418f7528f00d11ffb721ec.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гуманитарные посылки американского Агентства по международному развитию (USAID) были найдены среди вооружений, принадлежащих ливанскому движению "Хезболлах", сообщает газета New York Post со ссылкой на бывшего солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ашера Фредмана."Ашер рассказал, что во время патрулирования в... деревне в Ливане, где находился опорный пункт... "Хезболлах", он обнаружил снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку рядом с посылками с надписью USAID", — говорится в публикации. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250207/izrail-1997859053.html
https://ria.ru/20250202/khezbolla-1996922638.html
сша
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131221/39/1312213948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46dedbcc221492446a94a8ec89d486e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ливан, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, хезболла, армия обороны израиля (цахал)
В мире, США, Ливан, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID

NYP: среди вооружения "Хезболлах" нашли гуманитарные посылки USAID

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гуманитарные посылки американского Агентства по международному развитию (USAID) были найдены среди вооружений, принадлежащих ливанскому движению "Хезболлах", сообщает газета New York Post со ссылкой на бывшего солдата Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ашера Фредмана.
"Ашер рассказал, что во время патрулирования в... деревне в Ливане, где находился опорный пункт... "Хезболлах", он обнаружил снайперские винтовки, противотанковые ракеты и взрывчатку рядом с посылками с надписью USAID", — говорится в публикации.
Дым на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
7 февраля, 01:53
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом США Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Погибшего лидера "Хезболлы" Насруллу похоронят 23 февраля
2 февраля, 20:50
 
В миреСШАЛиванМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала