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Софинский рассказал о планах сотрудничества с Мексикой в нефтяной отрасли
Софинский рассказал о планах сотрудничества с Мексикой в нефтяной отрасли - РИА Новости, 11.02.2025
Софинский рассказал о планах сотрудничества с Мексикой в нефтяной отрасли
Амбициозный план Мексики по развитию нефтяного сектора открывает перспективы для сотрудничества с Россией в нефтяной отрасли, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:01:00+03:00
2025-02-11T18:01:00+03:00
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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Амбициозный план Мексики по развитию нефтяного сектора открывает перспективы для сотрудничества с Россией в нефтяной отрасли, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский. "Амбициозный план Мексики по развитию нефтяного сектора предусматривает значительные инвестиции до 2030 года. Правительство намерено усилить позиции нефтяной госкомпании PEMEX, увеличив ее роль в добыче и переработке нефти, а также в обеспечении энергетической безопасности страны. Ожидается привлечение частных инвестиций для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и расширения инфраструктуры добычи на шельфе", - рассказал Софинский. По словам дипломата, стратегия правительства Мексики включает освоение новых месторождений и привлечение передовых технологий. Кроме того, рассматривается расширение возможностей нефтехимической промышленности, что позволит повысить добавленную стоимость продукции и снизить зависимость от импорта нефтепродуктов. "Эти инициативы открывают перспективы для сотрудничества между Россией и Мексикой в нефтяной отрасли. Российские компании, обладающие высоким уровнем технологической экспертизы и значительным опытом разработки месторождений в сложных геологических условиях, могут внести вклад в развитие нефтедобычи на шельфе и модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей Мексики", - отметил Софинский. Участие российских компаний может быть востребовано, как отметил посол РФ, в разведке новых месторождений, шельфовых проектах и поставках нефтегазового оборудования. "Таким образом, новая нефтяная стратегия Мексики создает благоприятные условия для расширения двустороннего сотрудничества, открывая возможности для привлечения российских инвестиций, технологий и передового опыта в развитие нефтяного сектора страны", - подчеркнул глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20241109/nefteprodukty-1982791451.html
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экономика, цены на нефть, мексика, россия, pemex, в мире
Экономика, Цены на нефть, Мексика, Россия, Pemex, В мире
Софинский рассказал о планах сотрудничества с Мексикой в нефтяной отрасли
Посол Софинский: нефтяная стратегия Мексики создает условия для сотрудничества
МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Амбициозный план Мексики по развитию нефтяного сектора открывает перспективы для сотрудничества с Россией в нефтяной отрасли, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский.
"Амбициозный план Мексики
по развитию нефтяного сектора предусматривает значительные инвестиции до 2030 года. Правительство намерено усилить позиции нефтяной госкомпании PEMEX
, увеличив ее роль в добыче и переработке нефти, а также в обеспечении энергетической безопасности страны. Ожидается привлечение частных инвестиций для модернизации нефтеперерабатывающих мощностей и расширения инфраструктуры добычи на шельфе", - рассказал Софинский.
По словам дипломата, стратегия правительства Мексики включает освоение новых месторождений и привлечение передовых технологий. Кроме того, рассматривается расширение возможностей нефтехимической промышленности, что позволит повысить добавленную стоимость продукции и снизить зависимость от импорта нефтепродуктов.
"Эти инициативы открывают перспективы для сотрудничества между Россией
и Мексикой в нефтяной отрасли. Российские компании, обладающие высоким уровнем технологической экспертизы и значительным опытом разработки месторождений в сложных геологических условиях, могут внести вклад в развитие нефтедобычи на шельфе и модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей Мексики", - отметил Софинский.
Участие российских компаний может быть востребовано, как отметил посол РФ, в разведке новых месторождений, шельфовых проектах и поставках нефтегазового оборудования.
"Таким образом, новая нефтяная стратегия Мексики создает благоприятные условия для расширения двустороннего сотрудничества, открывая возможности для привлечения российских инвестиций, технологий и передового опыта в развитие нефтяного сектора страны", - подчеркнул глава российской дипмиссии.