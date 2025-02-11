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Посол рассказал о планах российских бизнесменов в Мексике
Посол рассказал о планах российских бизнесменов в Мексике - РИА Новости, 11.02.2025
Посол рассказал о планах российских бизнесменов в Мексике
Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:44:00+03:00
2025-02-11T17:44:00+03:00
2025-02-11T17:44:00+03:00
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МЕХИКО, 11 фев - РИА Новости. Миссии российских предпринимателей в Мексику, запланированные на 2025 год, ориентированы на расширение присутствия российских компаний на местном рынке и организацию импорта в РФ, рассказал РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Николай Софинский. "Одна из бизнес-миссий запланирована на первую половину этого года и ориентирована на расширение присутствия российских компаний в Мексике. В то же время в условиях перестройки логистических цепочек и переориентации бизнеса существует значительный спрос на импортные поставки", - сказал Софинский. Как отметил дипломат, интерес для российских предпринимателей представляют мексиканский ИТ-сектор, агропромышленный комплекс, фармацевтика и химическая промышленность. В то же время при поддержке посольства идет активная работа по удовлетворению запросов об импорте с местными ассоциациями и деловыми кругами.
https://ria.ru/20250211/meksika-1998681470.html
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экономика, мексика, в мире, россия
Экономика, Мексика, В мире, Россия
Посол рассказал о планах российских бизнесменов в Мексике
Посол Софинский: российский бизнес нацелен расширять присутствие в Мексике