https://ria.ru/20250211/posol-1998579106.html
Посол США посетила МИД России
Посол США посетила МИД России - РИА Новости, 11.02.2025
Посол США посетила МИД России
Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:48:00+03:00
2025-02-11T11:48:00+03:00
2025-02-11T11:57:00+03:00
сша
москва
россия
линн трейси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998580619_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_0cb8403d5611a5380d6e9fcb8556b0c5.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.Российское внешнеполитическое ведомство и американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита на Смоленскую площадь.
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998580619_239:0:1143:678_1920x0_80_0_0_db2fa8c73ac8239f54e699cd35b90291.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, россия, линн трейси, в мире
США, Москва, Россия, Линн Трейси, В мире
Посол США посетила МИД России
Посол США в Москве посетила МИД РФ