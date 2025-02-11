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Посол США посетила МИД России

Посол США посетила МИД России - РИА Новости, 11.02.2025

Посол США посетила МИД России

Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.Российское внешнеполитическое ведомство и американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита на Смоленскую площадь.

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