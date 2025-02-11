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Посол США посетила МИД России - РИА Новости, 11.02.2025
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11:48 11.02.2025 (обновлено: 11:57 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/posol-1998579106.html
Посол США посетила МИД России
Посол США посетила МИД России - РИА Новости, 11.02.2025
Посол США посетила МИД России
Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2025
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сша
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линн трейси
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.Российское внешнеполитическое ведомство и американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита на Смоленскую площадь.
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сша, москва, россия, линн трейси, в мире
США, Москва, Россия, Линн Трейси, В мире
Посол США посетила МИД России

Посол США в Москве посетила МИД РФ

© РИА НовостиПосол США в Москве Линн Трейси посетила российский МИД
Посол США в Москве Линн Трейси посетила российский МИД - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости
Посол США в Москве Линн Трейси посетила российский МИД
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Посол США в Москве Линн Трейси посетила министерство иностранных дел России во вторник днем, передает корреспондент РИА Новости.
Российское внешнеполитическое ведомство и американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита на Смоленскую площадь.
 
СШАМоскваРоссияЛинн ТрейсиВ мире
 
 
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