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Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина - РИА Новости, 11.02.2025
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10:13 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/posol-1998553695.html
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина - РИА Новости, 11.02.2025
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина
Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “Как посол я рад, что такой визит состоялся и лидеры наших стран смогли поговорить напрямую и откровенно по наиболее животрепещущим вопросам современной повестки. Польза от равноправного взаимоуважительного диалога на высшем уровне - а именно такой состоялся в Москве - очевидна для обеих сторон”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
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словакия, россия, москва, игорь братчиков, роберт фицо, в мире
Словакия, Россия, Москва, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, В мире
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина

Посол Братчиков: встреча Фицо и Путина в декабре 2024 года была полезна

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Роберт Фицо во время встречи
Владимир Путин и Роберт Фицо во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Роберт Фицо во время встречи. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.
“Как посол я рад, что такой визит состоялся и лидеры наших стран смогли поговорить напрямую и откровенно по наиболее животрепещущим вопросам современной повестки. Польза от равноправного взаимоуважительного диалога на высшем уровне - а именно такой состоялся в Москве - очевидна для обеих сторон”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 22:46
 
СловакияРоссияМоскваИгорь БратчиковРоберт ФицоВ мире
 
 
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