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Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина - РИА Новости, 11.02.2025
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина
Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:13:00+03:00
2025-02-11T10:13:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “Как посол я рад, что такой визит состоялся и лидеры наших стран смогли поговорить напрямую и откровенно по наиболее животрепещущим вопросам современной повестки. Польза от равноправного взаимоуважительного диалога на высшем уровне - а именно такой состоялся в Москве - очевидна для обеих сторон”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
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словакия, россия, москва, игорь братчиков, роберт фицо, в мире
Словакия, Россия, Москва, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, В мире
Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина
Посол Братчиков: встреча Фицо и Путина в декабре 2024 года была полезна