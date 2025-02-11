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Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина

Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина - РИА Новости, 11.02.2025

Посол России в Словакии оценил встречу Фицо и Путина

Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T10:13:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента России в декабре 2024 года очевидно была полезна, считает посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. “Как посол я рад, что такой визит состоялся и лидеры наших стран смогли поговорить напрямую и откровенно по наиболее животрепещущим вопросам современной повестки. Польза от равноправного взаимоуважительного диалога на высшем уровне - а именно такой состоялся в Москве - очевидна для обеих сторон”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

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словакия, россия, москва, игорь братчиков, роберт фицо, в мире