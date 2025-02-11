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Посол Индонезии назвал Россию хорошим местом для обучения студентов

Посол Индонезии назвал Россию хорошим местом для обучения студентов - РИА Новости, 11.02.2025

Посол Индонезии назвал Россию хорошим местом для обучения студентов

Россия является хорошим местом для обучения индонезийских студентов в области точных наук, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:59:00+03:00

2025-02-11T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия является хорошим местом для обучения индонезийских студентов в области точных наук, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Я думаю, что Россия является хорошим местом, чтобы индонезийские студенты осваивали науку, технологии, инженерное дело, математику, (медицину - ред.). Это позже может внести вклад в рост экономическое развитие Индонезии", - сказал Тавареш в интервью агентству. Он добавил, что индонезийцы могут рассчитывать в России на стипендии от правительства РФ. "Каждый год от 250 до 300 человек приезжают учиться в разные российские вузы. Правительство и президент Прабово Субианто подтвердили намерение отправлять студентов учиться за рубежом, включая Россию, чтобы осваивать науку, технологии, инженерное дело, математику, медицину. Мы ищем центры передового опыта в лучших университетах России, а затем рекомендуем их министерству образования Индонезии", - сообщил посол.

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