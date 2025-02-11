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Посол России в Ливане о работе в условиях войны: было тревожно и нервно - РИА Новости, 11.02.2025
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08:52 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/posol-1998536613.html
Посол России в Ливане о работе в условиях войны: было тревожно и нервно
Посол России в Ливане о работе в условиях войны: было тревожно и нервно - РИА Новости, 11.02.2025
Посол России в Ливане о работе в условиях войны: было тревожно и нервно
Работа российских дипломатов в Ливане во время последнего ливано-израильского конфликта заключалась в первую очередь в оказании помощи российским... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:52:00+03:00
2025-02-11T08:52:00+03:00
в мире
ливан
россия
бейрут
александр рудаков (посол россии в ливане )
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Работа российских дипломатов в Ливане во время последнего ливано-израильского конфликта заключалась в первую очередь в оказании помощи российским соотечественникам, при этом многие цели израильской авиации находились в непосредственной близости от российского посольства в Бейруте, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. "Как и местные жители, мы столкнулись с солидным набором бытовых сложностей. Дожидались пауз между бомбардировками, чтобы закупиться необходимыми продуктами. Переживали за устойчивость работы электрогенераторов, без которых посольство просто не смогло бы нормально функционировать. С тревогой следили за израильской сводкой "эвакуационных предупреждений", в которую попадали и объекты, находящиеся непосредственно рядом с посольством. Признаюсь: порой было очень тревожно, страшно и нервно", - сказал Рудаков. Посол отметил, что наиважнейшей задачей была забота о российских гражданах. За время конфликта российским дипломатам удалось организовать вывозные рейсы. Совместно с представительством Россотрудничества и объединениями соотечественников был открыт пункт временного размещения для граждан России и СНГ, вынужденных покинуть свои дома. Также было оказано содействие в доставке в Ливан более 100 тонн российской гуманитарной помощи в виде медикаментов, продуктов первой необходимости и продовольствия для пострадавших ливанцев, а также на нужды ливанской армии. Консульская работа посольства не останавливалась ни на один день конфликта. "Уровень посещений и обращений бил все рекорды. Никого не оставили без внимания", - сказал он. "К счастью, все обошлось. Наш коллектив работал самоотверженно и слаженно, сохранял максимально возможное в условиях войны хладнокровие и высокую степень мобилизации. Наиважнейшей задачей была забота о наших гражданах. Считаю, что справились с ней на "отлично", - добавил Рудаков.
https://ria.ru/20250209/tsakhal-1998314848.html
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в мире, ливан, россия, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг
В мире, Ливан, Россия, Бейрут, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ
Посол России в Ливане о работе в условиях войны: было тревожно и нервно

Рудаков о работе посольства РФ в условиях войны: было очень тревожно и нервно

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкАлександр Рудаков
Александр Рудаков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Александр Рудаков. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Работа российских дипломатов в Ливане во время последнего ливано-израильского конфликта заключалась в первую очередь в оказании помощи российским соотечественникам, при этом многие цели израильской авиации находились в непосредственной близости от российского посольства в Бейруте, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков.
"Как и местные жители, мы столкнулись с солидным набором бытовых сложностей. Дожидались пауз между бомбардировками, чтобы закупиться необходимыми продуктами. Переживали за устойчивость работы электрогенераторов, без которых посольство просто не смогло бы нормально функционировать. С тревогой следили за израильской сводкой "эвакуационных предупреждений", в которую попадали и объекты, находящиеся непосредственно рядом с посольством. Признаюсь: порой было очень тревожно, страшно и нервно", - сказал Рудаков.
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Посол отметил, что наиважнейшей задачей была забота о российских гражданах. За время конфликта российским дипломатам удалось организовать вывозные рейсы. Совместно с представительством Россотрудничества и объединениями соотечественников был открыт пункт временного размещения для граждан России и СНГ, вынужденных покинуть свои дома. Также было оказано содействие в доставке в Ливан более 100 тонн российской гуманитарной помощи в виде медикаментов, продуктов первой необходимости и продовольствия для пострадавших ливанцев, а также на нужды ливанской армии. Консульская работа посольства не останавливалась ни на один день конфликта. "Уровень посещений и обращений бил все рекорды. Никого не оставили без внимания", - сказал он.
"К счастью, все обошлось. Наш коллектив работал самоотверженно и слаженно, сохранял максимально возможное в условиях войны хладнокровие и высокую степень мобилизации. Наиважнейшей задачей была забота о наших гражданах. Считаю, что справились с ней на "отлично", - добавил Рудаков.
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В миреЛиванРоссияБейрутАлександр Рудаков (посол России в Ливане )Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГ
 
 
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