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Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир"

Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир" - РИА Новости, 11.02.2025

Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир"

Проблему работы карт системы "Мир" в Индонезии следовало бы решить, у страны уже есть расчёты в нацвалютах с некоторыми странами, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:26:00+03:00

2025-02-11T08:26:00+03:00

2025-02-11T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Проблему работы карт системы "Мир" в Индонезии следовало бы решить, у страны уже есть расчёты в нацвалютах с некоторыми странами, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Карты "Мир" не работают в Индонезии. Но это один из важных вопросов, который стоило бы решить. У нас уже есть расчёты нацвалютах с некоторым странами. Например, с Малайзией, Таиландом, Китаем, Японией. Можно изучить возможность использования национальных валют в расчетах. Это было бы хорошо не только для туристов, но и торговли в целом. Это могло бы даже укрепить рупию, как и рубль", - сказал Тавареш в интервью агентству. Он добавил, что Джакарта ведёт разговоры об использовании национальных валют в расчётах со многими странами. "Есть разговоры об использовании национальных валют не только с Россией, но и со странами-членами АСЕАН, с разными государствами. Что касается России, я не вижу здесь заметного прогресса", - подчеркнул глава дипмиссии Индонезии.

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