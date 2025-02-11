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Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир"
Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир" - РИА Новости, 11.02.2025
Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир"
Проблему работы карт системы "Мир" в Индонезии следовало бы решить, у страны уже есть расчёты в нацвалютах с некоторыми странами, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:26:00+03:00
2025-02-11T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Проблему работы карт системы "Мир" в Индонезии следовало бы решить, у страны уже есть расчёты в нацвалютах с некоторыми странами, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Карты "Мир" не работают в Индонезии. Но это один из важных вопросов, который стоило бы решить. У нас уже есть расчёты нацвалютах с некоторым странами. Например, с Малайзией, Таиландом, Китаем, Японией. Можно изучить возможность использования национальных валют в расчетах. Это было бы хорошо не только для туристов, но и торговли в целом. Это могло бы даже укрепить рупию, как и рубль", - сказал Тавареш в интервью агентству. Он добавил, что Джакарта ведёт разговоры об использовании национальных валют в расчётах со многими странами. "Есть разговоры об использовании национальных валют не только с Россией, но и со странами-членами АСЕАН, с разными государствами. Что касается России, я не вижу здесь заметного прогресса", - подчеркнул глава дипмиссии Индонезии.
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индонезия, россия, москва, в мире
Индонезия, Россия, Москва, В мире
Посол Индонезии призвал решить проблему работы карт "Мир"
Посол Тавареш: проблему работы карт "Мир" в Индонезии следовало бы решить