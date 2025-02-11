https://ria.ru/20250211/posol-1998527126.html
Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном
Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном - РИА Новости, 11.02.2025
Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном
Россия готова активизировать конструктивный диалог с новыми властями Ливана во главе с президентом Джозефом Ауном и назначенным премьер-министром Наваф Саламом, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:58:00+03:00
2025-02-11T05:58:00+03:00
2025-02-11T05:58:00+03:00
россия
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александр рудаков (посол россии в ливане )
джозеф аун
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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Россия готова активизировать конструктивный диалог с новыми властями Ливана во главе с президентом Джозефом Ауном и назначенным премьер-министром Наваф Саламом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. "Убежден, что с новыми лицами во главе республики нам удастся активизировать доверительный, качественный и конструктивный диалог. С президентом Джозефом Ауном мы хорошо знакомы, неоднократно встречались по рабочим вопросам в его бытность командующим армией. А в связи с его "повышением" одними из первых среди местного дипкорпуса нанесли ему визит в новой должности и передали поздравительную телеграмму президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Рудаков. Говоря о премьер-министре страны, посол выразил надежду, что богатый опыт Салама позволит вернуть Ливан на траекторию роста. "Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к субстантивному и насыщенному диалогу с партнерами. Будем прежде всего ориентироваться на возобновление взаимовыгодной работы российско-ливанской межправительственной комиссии, наращивание динамики торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, причем не только на федеральном уровне, но и на муниципальном", - добавил Рудаков. Посол отметил, что Москва не собирается поддаваться никаким внешним конъюнктурным веяниям. И выразил надежду на то, что официальный Бейрут также будет опираться на свои суверенные решения в международных делах.
https://ria.ru/20250208/livan-1998159921.html
https://ria.ru/20250211/posol-1998524024.html
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россия, ливан, москва, александр рудаков (посол россии в ливане ), джозеф аун
Россия, Ливан, Москва, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Джозеф Аун
Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном
Посол Рудаков: Россия готова активизировать диалог с руководством Ливана