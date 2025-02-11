https://ria.ru/20250211/posol-1998527126.html

Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном

Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном - РИА Новости, 11.02.2025

Посол России заявил о готовности страны активизировать диалог с Ливаном

Россия готова активизировать конструктивный диалог с новыми властями Ливана во главе с президентом Джозефом Ауном и назначенным премьер-министром Наваф Саламом, РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:58:00+03:00

2025-02-11T05:58:00+03:00

2025-02-11T05:58:00+03:00

россия

ливан

москва

александр рудаков (посол россии в ливане )

джозеф аун

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596734336_94:151:2403:1450_1920x0_80_0_0_a9b4a874dda337a9c0079824210bc2df.jpg

БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Россия готова активизировать конструктивный диалог с новыми властями Ливана во главе с президентом Джозефом Ауном и назначенным премьер-министром Наваф Саламом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. "Убежден, что с новыми лицами во главе республики нам удастся активизировать доверительный, качественный и конструктивный диалог. С президентом Джозефом Ауном мы хорошо знакомы, неоднократно встречались по рабочим вопросам в его бытность командующим армией. А в связи с его "повышением" одними из первых среди местного дипкорпуса нанесли ему визит в новой должности и передали поздравительную телеграмму президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Рудаков. Говоря о премьер-министре страны, посол выразил надежду, что богатый опыт Салама позволит вернуть Ливан на траекторию роста. "Со своей стороны вновь подтверждаем готовность к субстантивному и насыщенному диалогу с партнерами. Будем прежде всего ориентироваться на возобновление взаимовыгодной работы российско-ливанской межправительственной комиссии, наращивание динамики торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, причем не только на федеральном уровне, но и на муниципальном", - добавил Рудаков. Посол отметил, что Москва не собирается поддаваться никаким внешним конъюнктурным веяниям. И выразил надежду на то, что официальный Бейрут также будет опираться на свои суверенные решения в международных делах.

https://ria.ru/20250208/livan-1998159921.html

https://ria.ru/20250211/posol-1998524024.html

россия

ливан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ливан, москва, александр рудаков (посол россии в ливане ), джозеф аун