https://ria.ru/20250211/posol-1998524024.html

Посол России заявил, что страна может помочь в восстановлении Ливана

Посол России заявил, что страна может помочь в восстановлении Ливана - РИА Новости, 11.02.2025

Посол России заявил, что страна может помочь в восстановлении Ливана

Россия готова оказать помощь Ливану в процессе восстановления после войны с Израилем, при поступлении соответствующего обращения Москва готова его рассмотреть... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:48:00+03:00

2025-02-11T04:48:00+03:00

2025-02-11T04:48:00+03:00

россия

ливан

израиль

александр рудаков (посол россии в ливане )

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БЕЙРУТ, 11 фев – РИА Новости. Россия готова оказать помощь Ливану в процессе восстановления после войны с Израилем, при поступлении соответствующего обращения Москва готова его рассмотреть. России есть что предложить для постконфликтного восстановления экономики Ливана, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ливане Александр Рудаков. "Не видим для этого серьезных препятствий. Традиционно дружественно воспринимаем официальный Бейрут, а друзьям, как известно, Россия всегда готова протянуть руку помощи. Поэтому в случае поступления соответствующего обращения будем готовы его рассмотреть", - сказал Рудаков, отвечая на вопрос, может ли Россия оказать содействие совместно с мировым сообществом и странами региона в процессе восстановления Ливана после войны с Израилем. Российский посол напомнил, что в 2006 году мотостроительный батальон ВС РФ возвел девять мостов общей протяженностью более 500 метров через водные преграды взамен разрушенных в ходе того этапа обострения ливано-израильского конфликта. Усилия российских военных инженеров позволили оперативно восстановить автомобильное сообщение между соседними районами страны. По словам российского дипломата, тогда это были самые сложные с технической точки зрения работы. Но от них во многом зависела хозяйственная жизнь Ливана. Поэтому россияне и взялись за этот проект. "Другими словами, у нас есть, что предложить в плане содействия скорейшему постконфликтному восстановлению ливанской экономики", - добавил Рудаков.

https://ria.ru/20250209/tsakhal-1998314848.html

https://ria.ru/20250208/livan-1998159921.html

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россия, ливан, израиль, александр рудаков (посол россии в ливане )