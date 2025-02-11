https://ria.ru/20250211/posol-1998514668.html

Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы

Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы - РИА Новости, 11.02.2025

Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом у границ скандинавской страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T00:30:00+03:00

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2025-02-11T06:10:00+03:00

россия

финляндия

хельсинки

павел кузнецов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом у границ скандинавской страны, сообщили РИА Новости в посольстве.МИД Финляндии ранее заявил, что вызвал посла России в понедельник из-за якобы нарушения воздушных границ российским самолетом. В сообщении ведомства говорилось о "государственном самолете", не уточняя военном или гражданском. Минобороны регулярно подчеркивает, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Можем подтвердить, что посол провел беседу в этой связи", — заявили агентству в посольстве России.Как утверждают в финском МИД, российский самолет якобы нарушил воздушные границы страны в пятницу, 7 февраля. По заявлению минобороны республики, самолет якобы провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.

https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html

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финляндия

хельсинки

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россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, воздушно-космические силы россии