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Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы - РИА Новости, 11.02.2025
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00:30 11.02.2025 (обновлено: 06:10 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/posol-1998514668.html
Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы
Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы - РИА Новости, 11.02.2025
Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом у границ скандинавской страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:30:00+03:00
2025-02-11T06:10:00+03:00
россия
финляндия
хельсинки
павел кузнецов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом у границ скандинавской страны, сообщили РИА Новости в посольстве.МИД Финляндии ранее заявил, что вызвал посла России в понедельник из-за якобы нарушения воздушных границ российским самолетом. В сообщении ведомства говорилось о "государственном самолете", не уточняя военном или гражданском. Минобороны регулярно подчеркивает, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Можем подтвердить, что посол провел беседу в этой связи", — заявили агентству в посольстве России.Как утверждают в финском МИД, российский самолет якобы нарушил воздушные границы страны в пятницу, 7 февраля. По заявлению минобороны республики, самолет якобы провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.
https://ria.ru/20250109/samolet-1993025205.html
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россия, финляндия, хельсинки, павел кузнецов, воздушно-космические силы россии
Россия, Финляндия, Хельсинки, Павел Кузнецов, Воздушно-космические силы России
Посол России провел беседу в МИД Финляндии в связи с самолетом у границы

Посол Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом

© Фото : посольство РФ в Словацкой Республике Павел Кузнецов
Павел Кузнецов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : посольство РФ в Словацкой Республике
Павел Кузнецов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов провел беседу в МИД Финляндии в связи с российским самолетом у границ скандинавской страны, сообщили РИА Новости в посольстве.
МИД Финляндии ранее заявил, что вызвал посла России в понедельник из-за якобы нарушения воздушных границ российским самолетом. В сообщении ведомства говорилось о "государственном самолете", не уточняя военном или гражданском. Минобороны регулярно подчеркивает, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Можем подтвердить, что посол провел беседу в этой связи", — заявили агентству в посольстве России.
Как утверждают в финском МИД, российский самолет якобы нарушил воздушные границы страны в пятницу, 7 февраля. По заявлению минобороны республики, самолет якобы провел в воздушном пространстве Финляндии несколько минут.
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Американский разведывательный самолет пролетел вблизи российской границы
9 января, 22:46
 
РоссияФинляндияХельсинкиПавел КузнецовВоздушно-космические силы России
 
 
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