Рейтинг@Mail.ru
Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html
Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших
Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших - РИА Новости, 11.02.2025
Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших
Командование ВСУ намеренно указывает погибших украинских солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать положенные семьям пособия, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:02:00+03:00
2025-02-11T06:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Командование ВСУ намеренно указывает погибших украинских солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать положенные семьям пособия, рассказал РИА Новости житель Запорожья Константин. "Стараются сделать, как будто пропавший без вести. Это я знаю - пара знакомых (сталкивались с такой проблемой - ред.). Делают так, как будто пропали без вести, чтобы не делать выплаты семьям", - сказал Константин. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250210/zaporozhe-1998512114.html
запорожье
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших

Житель Запорожья: ВСУ обманывает семьи погибших, чтобы не платить пособия

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Командование ВСУ намеренно указывает погибших украинских солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать положенные семьям пособия, рассказал РИА Новости житель Запорожья Константин.
"Стараются сделать, как будто пропавший без вести. Это я знаю - пара знакомых (сталкивались с такой проблемой - ред.). Делают так, как будто пропали без вести, чтобы не делать выплаты семьям", - сказал Константин.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Житель Запорожья рассказал, что многие в городе хотят остаться в России
Вчера, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала