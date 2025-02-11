https://ria.ru/20250211/posobiya-1998527273.html

Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших

Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших - РИА Новости, 11.02.2025

Житель Запорожья рассказал, зачем ВСУ указывают погибших как пропавших

Командование ВСУ намеренно указывает погибших украинских солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать положенные семьям пособия, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:02:00+03:00

2025-02-11T06:02:00+03:00

2025-02-11T06:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Командование ВСУ намеренно указывает погибших украинских солдат как пропавших без вести, чтобы не выплачивать положенные семьям пособия, рассказал РИА Новости житель Запорожья Константин. "Стараются сделать, как будто пропавший без вести. Это я знаю - пара знакомых (сталкивались с такой проблемой - ред.). Делают так, как будто пропали без вести, чтобы не делать выплаты семьям", - сказал Константин. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250210/zaporozhe-1998512114.html

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запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины