https://ria.ru/20250211/portnyagin-1998516964.html

Суд разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом

Суд разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом - РИА Новости, 11.02.2025

Суд разрешил блогеру Портнягину пользоваться интернетом

Тверской суд Москвы разрешил пользоваться интернетом блогеру Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T01:26:00+03:00

2025-02-11T01:26:00+03:00

2025-02-11T01:38:00+03:00

происшествия

россия

москва

дмитрий портнягин

следственный комитет россии (ск рф)

сlub 500

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы разрешил пользоваться интернетом блогеру Дмитрию Портнягину, обвиняемому в неуплате налогов и легализации доходов, полученных преступным путем, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. "Суд разрешил Дмитрию Портнягину использовать интернет, у него остался лишь один запрет- покидать дом в ночное время", - рассказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы в середине апреля отправил Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня, без возможности использования интернета и средств связи. Затем изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. В минувший четверг суд продлил ему запрет совершения определённых действий, не уточняя их.Дело было возбуждено 10 апреля в отношении Портнягиных и не установленного круга лица. Портнягин обвиняется в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (часть 2 статьи 198 и пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ). Его супруга Екатерина проходит подозреваемой по делу. Осенью супругу Портнягина суд отправил под запрет определённых действий, она стала фигуранткой дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ). Как рассказал РИА Новости адвокат блогера Евгений Грицков, Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Что касается обвинения в отмывании доходов, следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.

https://ria.ru/20250206/sud-1997691228.html

https://ria.ru/20250207/sud-1998014293.html

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