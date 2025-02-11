https://ria.ru/20250211/portal-1998597516.html

Портал "Память народа" помог найти два миллиона человек после ВОВ

Портал "Память народа" помог найти два миллиона человек после ВОВ - РИА Новости, 11.02.2025

Портал "Память народа" помог найти два миллиона человек после ВОВ

Портал "Память народа" из 4,5 миллионов людей с неустановленными судьбами после Великой Отечественной войны помог найти 2 миллиона, сообщил врио директора... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:51:00+03:00

2025-02-11T12:51:00+03:00

2025-02-11T12:51:00+03:00

общество

андрей таранов

министерство обороны рф (минобороны рф)

мемориал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996379428_0:311:3087:2047_1920x0_80_0_0_d9360987641b1c8f99ffa975eaa64f1e.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Портал "Память народа" из 4,5 миллионов людей с неустановленными судьбами после Великой Отечественной войны помог найти 2 миллиона, сообщил врио директора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов на пресс-конференции. "Ресурс позволяет нам восстанавливать судьбы людей, которые призывались в Вооруженные силы, но места их захоронений по каким-либо причинам или их судьбы по каким-либо причинам оставались неизвестными. Таким образом, нам удалось из 4,5 миллионов людей с неустановленными судьбами после Великой Отечественной войны 2 миллиона установить за последних 10 лет", - сказал Таранов. По его словам, в год портал посещают до 20 миллионов пользователей, которые ищут своих родственников, членов своей семьи. Кроме того, специалисты департамента Минобороны РФ внесли на портал информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны. "Был сделан шаг, который позволил завести на портал информацию обо всех участниках Великой Отечественной войны, которые были призваны в Вооруженные силы (в период войны – ред.). Это порядка 34 миллионов человек", - отметил Таранов. Он также добавил, что сейчас портал — это геоинформационная система с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет проследить путь любого человека: в каких частях он воевал, в каких местах проходила его служба, где он совершил подвиги, где получил награды, если погиб, то место первичного захоронения и так далее. Информационная система "Память народа" создана в 2015 году. Она включает в себя все информационные ресурсы, которые с 2006 года Минобороны создает на основании документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Цель проекта - предоставить возможность получить наиболее полную документальную информацию об участниках войны при помощи новых интерактивных инструментов. Банк данных объединяет все ранее созданные общедоступные банки данных "Мемориал" и "Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", содержащие сведения об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронтов, о погибших и пропавших без вести, их подвигах и награждениях. "Память народы" позволяет по имеющимся в базе архивным документам восстановить боевой путь объединений, соединений, воинских частей и отдельных военнослужащих от места призыва до места гибели, последнего места службы в действующей армии или возвращения домой.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996511210.html

https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, андрей таранов, министерство обороны рф (минобороны рф), мемориал