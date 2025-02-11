В Польше приняли план по ограничению доступа иностранцев к пособиям
Глава МВД Семоняк: Польша займется отменой выплат на детей украинских беженцев
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочий план по проекту, касающемуся ограничений доступа иностранцев к социальным выплатам на детей "800 плюс", приняло министерство внутренних дел и администрации, заявил глава ведомства Томаш Семоняк.
На совещании во вторник главе МВД был задан вопрос о том, на каком этапе находится работа над изменениями в программе "800 плюс". Идея заключается в том, что такие пособия должны выплачиваться иностранцам при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. Сейчас выплаты полагаются всем, в том числе многочисленным украинским беженцам.
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"Было проведено совещание, организованное моим заместителем, заместителем министра Мацеем Душчиком. Был принят план работы. Такой проект сейчас разрабатывается в министерстве внутренних дел и администрации", - ответил он.
Симоняк пояснил, что для этого необходимо внести изменения в десятки различных законов. "Безусловно, не теряя ни дня, такой проект будет подвергнут межведомственным консультациям", - добавил он.
В середине января кандидат в президенты от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский обратился к правительству с просьбой поработать над изменением закона, чтобы такие пособия, как "800 плюс", выплачивались украинцам при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что предложение выплачивать пособие только мигрантам, в том числе украинцам, которые соответствуют этим критериям, будет в срочном порядке рассмотрено правительством. В свою очередь, глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец сообщил, что над проектом работает министерство внутренних дел и администрации. В Сейме также имеется законопроект о внесении поправок по данному вопросу.
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