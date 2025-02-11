https://ria.ru/20250211/polsha-1998669816.html

В Польше приняли план по ограничению доступа иностранцев к пособиям

В Польше приняли план по ограничению доступа иностранцев к пособиям - РИА Новости, 11.02.2025

В Польше приняли план по ограничению доступа иностранцев к пособиям

Рабочий план по проекту, касающемуся ограничений доступа иностранцев к социальным выплатам на детей "800 плюс", приняло министерство внутренних дел и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:39:00+03:00

2025-02-11T16:39:00+03:00

2025-02-11T16:39:00+03:00

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томаш семоняк

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ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочий план по проекту, касающемуся ограничений доступа иностранцев к социальным выплатам на детей "800 плюс", приняло министерство внутренних дел и администрации, заявил глава ведомства Томаш Семоняк. На совещании во вторник главе МВД был задан вопрос о том, на каком этапе находится работа над изменениями в программе "800 плюс". Идея заключается в том, что такие пособия должны выплачиваться иностранцам при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. Сейчас выплаты полагаются всем, в том числе многочисленным украинским беженцам. "Было проведено совещание, организованное моим заместителем, заместителем министра Мацеем Душчиком. Был принят план работы. Такой проект сейчас разрабатывается в министерстве внутренних дел и администрации", - ответил он. Симоняк пояснил, что для этого необходимо внести изменения в десятки различных законов. "Безусловно, не теряя ни дня, такой проект будет подвергнут межведомственным консультациям", - добавил он. В середине января кандидат в президенты от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский обратился к правительству с просьбой поработать над изменением закона, чтобы такие пособия, как "800 плюс", выплачивались украинцам при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что предложение выплачивать пособие только мигрантам, в том числе украинцам, которые соответствуют этим критериям, будет в срочном порядке рассмотрено правительством. В свою очередь, глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец сообщил, что над проектом работает министерство внутренних дел и администрации. В Сейме также имеется законопроект о внесении поправок по данному вопросу.

https://ria.ru/20250204/polsha-1997283982.html

https://ria.ru/20250210/bezhentsy-1998443301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, томаш семоняк, рафал тшасковски, дональд туск, украина