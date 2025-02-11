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Граждане Украины и Грузии лидируют по числу правонарушений в Польше

Граждане Украины и Грузии лидируют по числу правонарушений в Польше - РИА Новости, 11.02.2025

Граждане Украины и Грузии лидируют по числу правонарушений в Польше

Граждане Украины, Грузии и Белоруссии лидируют по количеству правонарушений в Польше, чаще всего иностранцев ловят нетрезвых за рулем, сообщает главная... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:18:00+03:00

2025-02-11T14:18:00+03:00

2025-02-11T14:18:00+03:00

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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Граждане Украины, Грузии и Белоруссии лидируют по количеству правонарушений в Польше, чаще всего иностранцев ловят нетрезвых за рулем, сообщает главная комендатура польской полиции во вторник. "В 2024 году польская полиция задержала 16 437 иностранцев, что на 857 случаев меньше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении. Наиболее распространенным правонарушением среди иностранцев было вождение в нетрезвом виде, которое касается 4 214 человек. Далее следуют кражи (2 055 случаев) и хранение наркотиков (1 899 задержаний). Больше всего правонарушений совершили граждане Украины, которые были задержаны полицией 9 753 раза. Чаще всего они попадались за вождение транспортом в нетрезвом виде (2 943 случая), кражи (930 раз) и мошенничества (461 случай). Вторая группа по количеству задержаний – граждане Грузии, которые в 2024 году совершили 1 780 правонарушений - 472 кражи, вождение в нетрезвом виде (334 случая) и хранение наркотиков (200 случаев). На третьем месте оказались граждане Белоруссии - 1 122 правонарушения, в том числе вождение в нетрезвом виде (178 случаев), кража (130 случаев) и взяточничество (59 случаев).

https://ria.ru/20250207/rim-1997951364.html

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в мире, украина, грузия, белоруссия