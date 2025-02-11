https://ria.ru/20250211/polsha-1998621401.html

В Польше из-за бойкота сократились продажи Tesla

В Польше из-за бойкота сократились продажи Tesla - РИА Новости, 11.02.2025

В Польше из-за бойкота сократились продажи Tesla

Объемы продаж электрических автомобилей Tesla резко сократились в Польше после призыва министра спорта и туризма Славомира Нитраса бойкотировать эту марку. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:09:00+03:00

2025-02-11T14:09:00+03:00

2025-02-11T14:09:00+03:00

авто

польша

германия

илон маск

tesla motors

альтернатива для германии (партия)

kia rio

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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Объемы продаж электрических автомобилей Tesla резко сократились в Польше после призыва министра спорта и туризма Славомира Нитраса бойкотировать эту марку. В январе во время предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (AFD) предприниматель Илон Маск, выступая по видеосвязи, высказал мнение, что в Германии слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов. По его словам, "дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек". В ответ на это министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал соотечественников к бойкоту автомобилей Tesla. По данным Польского союза автомобильной промышленности (PZPM) количество проданных новых автомобилей Tesla в республике сократилось почти на 50%. В январе 2025 года, по данным этой организации, Tesla не только утратила лидирующие позиции, но и оказалась на четвертом месте по объему продаж. Теперь первое место по продажам занимают электромобили марки Kia, позиции вице-лидера по регистрации новых автомобилей с электропитанием сохранил Mercedes Benz, на третье место вышла марка Hyundai. В январе 2025 года, согласно данным PZPM, в Польше был зарегистрирован 1121 новый электромобиль, что на 0,4% больше, чем годом ранее. В январе на фоне штиля на рыке Tesla показала впечатляющее снижение поставок автомобилей клиентам - на 48,8% до всего лишь 103 единиц. Для сравнения, в 2024 году было зарегистрировано около 4,5 тысяч новых Tesla, что дало американской марке почти 27% доли на польском рынке новых электрических легковых автомобилей. В январе 2025 года эта доля снизилась до 9,2%.

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