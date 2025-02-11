https://ria.ru/20250211/polsha-1998592341.html
Польша вернула на землю истребители, поднятые якобы из-за активности России
Польша вернула на землю истребители, поднятые якобы из-за активности России - РИА Новости, 11.02.2025
Польша вернула на землю истребители, поднятые якобы из-за активности России
Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:33:00+03:00
2025-02-11T12:33:00+03:00
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за активности российской авиации на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что якобы из-за активности РФ в воздух поднята авиация. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. В связи с прекращением действий РФ на "Украине, действия польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве были прекращены", говорится в сообщении. "Задействованные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности", - отметили в командовании. Польские военные отметили, что не наблюдали нарушения воздушного пространства своей страны.
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в мире, польша, россия, украина
В мире, Польша, Россия, Украина
Польша вернула на землю истребители, поднятые якобы из-за активности России
Польская авиация, поднятая якобы из-за активности России, вернулась на землю