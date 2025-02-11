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В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
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03:19 11.02.2025 (обновлено: 11:23 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/polsha-1998520581.html
В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ
В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ
Польша должна быть готова к тому, что после завершения украинского конфликта, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:19:00+03:00
2025-02-11T11:23:00+03:00
в мире
польша
украина
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Польша должна быть готова к тому, что после завершения украинского конфликта, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил военный психиатр Радослав Творус."Мы должны подготовиться к тому, что после окончания военного конфликта (как и после его начала) в Польшу прибудет много украинцев, испытывающих различные проблемы со здоровьем. Кроме ПТСР, они могут столкнуться с рядом других проблем: адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями, у военных могут развиться различные зависимости. Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк.", — предупредил он.Врач также отметил, что ситуация не ограничится только психическими проблемами — к ним добавятся и все другие хронические заболевания, которые "боевые действия усилили или проявили"."Конечно же, они будут болеть всеми болезнями, которых и у нас в достатке и которые являются цивилизационными заболеваниями: диабет, гипертония, неврологические проблемы. Новая популяция всегда приносит с собой на новую родину свои медицинские проблемы", — сказал Творус.Эта ситуация, продолжил психиатр, будет оказывать огромное влияние не только Польшу, но и на весь Евросоюз, потому что некоторые из расстройств, которыми может страдать еще совсем недавно участвовавший в боевых действиях человек, протекают незаметно."А если вдруг у военного нет ни одного из болезненных симптомов, это не значит, что он здоров и все порядке. Нет", — резюмировал эксперт.Ранее портал inPoland сообщил, что украинцы массово уезжают из Польши в Германию. По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.Среди основных причин переезда украинских беженцев из Польши в Германию указывается более высокий уровень заработной платы, социальные выплаты и качественные медицинские услуги.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий.Польша же ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html
https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html
https://ria.ru/20250204/opros-1997266927.html
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в мире, польша, украина, германия, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ

Психиатр Творус призвал Польшу готовиться к наплыву солдат ВСУ после конфликта

© Getty Images / Anadolu/Andre Luis AlvesУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Andre Luis Alves
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Польша должна быть готова к тому, что после завершения украинского конфликта, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил военный психиатр Радослав Творус.
«
"Мы должны подготовиться к тому, что после окончания военного конфликта (как и после его начала) в Польшу прибудет много украинцев, испытывающих различные проблемы со здоровьем. Кроме ПТСР, они могут столкнуться с рядом других проблем: адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями, у военных могут развиться различные зависимости. Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк.", — предупредил он.
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Врач также отметил, что ситуация не ограничится только психическими проблемами — к ним добавятся и все другие хронические заболевания, которые "боевые действия усилили или проявили".
"Конечно же, они будут болеть всеми болезнями, которых и у нас в достатке и которые являются цивилизационными заболеваниями: диабет, гипертония, неврологические проблемы. Новая популяция всегда приносит с собой на новую родину свои медицинские проблемы", — сказал Творус.
Эта ситуация, продолжил психиатр, будет оказывать огромное влияние не только Польшу, но и на весь Евросоюз, потому что некоторые из расстройств, которыми может страдать еще совсем недавно участвовавший в боевых действиях человек, протекают незаметно.
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"А если вдруг у военного нет ни одного из болезненных симптомов, это не значит, что он здоров и все порядке. Нет", — резюмировал эксперт.
Ранее портал inPoland сообщил, что украинцы массово уезжают из Польши в Германию. По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.
Среди основных причин переезда украинских беженцев из Польши в Германию указывается более высокий уровень заработной платы, социальные выплаты и качественные медицинские услуги.
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Польша же ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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