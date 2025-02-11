https://ria.ru/20250211/polsha-1998520581.html

В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ

В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

В Польше призвали готовиться к вторжению опасных боевиков ВСУ

Польша должна быть готова к тому, что после завершения украинского конфликта, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:19:00+03:00

2025-02-11T03:19:00+03:00

2025-02-11T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Польша должна быть готова к тому, что после завершения украинского конфликта, на ее территорию хлынет огромное количество психически больных боевиков ВСУ, которые принесут с собой большие проблемы для общества. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил военный психиатр Радослав Творус."Мы должны подготовиться к тому, что после окончания военного конфликта (как и после его начала) в Польшу прибудет много украинцев, испытывающих различные проблемы со здоровьем. Кроме ПТСР, они могут столкнуться с рядом других проблем: адаптивными сложностями, психозами, депрессивными состояниями, у военных могут развиться различные зависимости. Все это характерно для военных, возвращающихся с фронта домой. Спектр этих расстройств очень широк.", — предупредил он.Врач также отметил, что ситуация не ограничится только психическими проблемами — к ним добавятся и все другие хронические заболевания, которые "боевые действия усилили или проявили"."Конечно же, они будут болеть всеми болезнями, которых и у нас в достатке и которые являются цивилизационными заболеваниями: диабет, гипертония, неврологические проблемы. Новая популяция всегда приносит с собой на новую родину свои медицинские проблемы", — сказал Творус.Эта ситуация, продолжил психиатр, будет оказывать огромное влияние не только Польшу, но и на весь Евросоюз, потому что некоторые из расстройств, которыми может страдать еще совсем недавно участвовавший в боевых действиях человек, протекают незаметно."А если вдруг у военного нет ни одного из болезненных симптомов, это не значит, что он здоров и все порядке. Нет", — резюмировал эксперт.Ранее портал inPoland сообщил, что украинцы массово уезжают из Польши в Германию. По информации портала, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.Среди основных причин переезда украинских беженцев из Польши в Германию указывается более высокий уровень заработной платы, социальные выплаты и качественные медицинские услуги.Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что отношение немецкого населения к украинским беженцам стало хуже с тех пор, как начался конфликт, у многих вызвала вопросы массовая выдача прибывшим украинцам пособий.Польша же ликвидировала программу поддержки украинских беженцев. Прежде владельцам жилья в Польше, которые размещали беженцев с Украины в своих домах, выплачивалось по 40 злотых в день за каждого человека (около десяти долларов). Также прекратились и единоразовые выплаты для самих беженцев в размере 300 злотых (около 75 долларов).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

https://ria.ru/20250204/opros-1997266927.html

https://ria.ru/20240916/mid-1973067554.html

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в мире, польша, украина, германия, вооруженные силы украины