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В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА
В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА
Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:49:00+03:00
2025-02-11T09:49:00+03:00
2025-02-11T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено. "На перегоне Сазанка - Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении ПривЖД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА
В Саратовской области задерживаются пригородные поезда из-за атаки БПЛА