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В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 11.02.2025 (обновлено: 10:11 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/poezda-1998549035.html
В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА
В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА
Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:49:00+03:00
2025-02-11T10:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
саратов
роман бусаргин
приволжская железная дорога
ржд
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено. "На перегоне Сазанка - Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении ПривЖД.
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происшествия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, приволжская железная дорога, ржд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Приволжская железная дорога, РЖД
В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА

В Саратовской области задерживаются пригородные поезда из-за атаки БПЛА

© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале.
Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено.
"На перегоне Сазанка - Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении ПривЖД.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская областьСаратовРоман БусаргинПриволжская железная дорогаРЖД
 
 
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