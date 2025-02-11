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В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА

В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025

В Саратовской области задерживается движение электричек после атаки БПЛА

Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:49:00+03:00

2025-02-11T09:49:00+03:00

2025-02-11T10:11:00+03:00

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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пригородные поезда задерживаются на перегоне Сазанка - Нефтяная в Саратовской области, сообщила Приволжская железная дорога (филиал РЖД) в Telegram-канале.Ранее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что силами ПВО ликвидированы беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет. Позднее он отметил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове потушено. "На перегоне Сазанка - Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении ПривЖД.

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Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, саратов, роман бусаргин, приволжская железная дорога, ржд