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Путин посмертно наградил курского подростка за спасение тонувшего товарища - РИА Новости, 12.02.2025
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22:31 11.02.2025 (обновлено: 00:05 12.02.2025)
https://ria.ru/20250211/podrostok-1998731161.html
Путин посмертно наградил курского подростка за спасение тонувшего товарища
Путин посмертно наградил курского подростка за спасение тонувшего товарища - РИА Новости, 12.02.2025
Путин посмертно наградил курского подростка за спасение тонувшего товарища
Президент Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью "За спасение погибавших", соответствующий указ размещен на сайте РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-11T22:31:00+03:00
2025-02-12T00:05:00+03:00
владимир путин
россия
курская область
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КУРСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью "За спасение погибавших", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)", - говорится в указе. Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал РИА Новости, что трагедия случилась 19 июня 2024 года. По его словам, в тот день 16-летний Артем проходил мимо реки Сейм, когда заметил тонущего товарища. "Один из друзей Максим Зорин… не умел плавать, всегда купался в одном месте, которое было не глубокое. Но в один из моментов, именно он отошел в сторону от ребят, и вскоре они услышали его крик "тону" и увидели, как его несет течением реки. Артем не растерялся, сказав ребятам никуда не плыть, стоять на месте и бросился спасать товарища… Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят сломались. Ребята ушли под воду", - сообщил агентству Быковский. Он уточнил, что оставшиеся на берегу и оказавшиеся свидетелями произошедшего дети побежали за помощью, после чего на место трагедии прибыли спасатели МЧС, но было поздно, оба мальчика утонули. Из предоставленной агентству главой района характеристики следует, что Жердев был спокойным, дисциплинированным, внимательным и ответственным школьником. По словам чиновника, подросток планировал поступать в железнодорожный техникум областного центра.
https://ria.ru/20250211/putin-1998589880.html
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владимир путин, россия, курская область
Владимир Путин, Россия, Курская область
Путин посмертно наградил курского подростка за спасение тонувшего товарища

Путин посмертно наградил курского подростка медалью "За спасение погибавших"

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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КУРСК, 11 фев – РИА Новости. Президент Владимир Путин посмертно наградил подростка из Курской области Артема Жердева медалью "За спасение погибавших", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)", - говорится в указе.
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Глава Октябрьского района Курской области Андрей Быковский рассказал РИА Новости, что трагедия случилась 19 июня 2024 года. По его словам, в тот день 16-летний Артем проходил мимо реки Сейм, когда заметил тонущего товарища.
"Один из друзей Максим Зорин… не умел плавать, всегда купался в одном месте, которое было не глубокое. Но в один из моментов, именно он отошел в сторону от ребят, и вскоре они услышали его крик "тону" и увидели, как его несет течением реки. Артем не растерялся, сказав ребятам никуда не плыть, стоять на месте и бросился спасать товарища… Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят сломались. Ребята ушли под воду", - сообщил агентству Быковский.
Он уточнил, что оставшиеся на берегу и оказавшиеся свидетелями произошедшего дети побежали за помощью, после чего на место трагедии прибыли спасатели МЧС, но было поздно, оба мальчика утонули.
Из предоставленной агентству главой района характеристики следует, что Жердев был спокойным, дисциплинированным, внимательным и ответственным школьником. По словам чиновника, подросток планировал поступать в железнодорожный техникум областного центра.
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