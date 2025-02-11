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Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела

Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела - РИА Новости, 11.02.2025

Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела

Морпехи 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады штурмовали позиции ВСУ в Великой Новоселке так активно, что боец ВСУ с натовским... РИА Новости, 11.02.2025

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Морпехи 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады штурмовали позиции ВСУ в Великой Новоселке так активно, что боец ВСУ с натовским крупнокалиберным пулеметом M2 Browning не успел сделать ни единого выстрела, рассказал сам пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба корреспонденту РИА Новости. "Ни разу не стрелял. Пулемет остался на позициях, мы от него отошли даже", - сказал Дзюба. По его словам, во время штурма в здании со стороны ВСУ находились восемь человек, в живых остались только те, кому повезло в этот момент быть в подвале. "Нас штурмовали морпехи 40-й бригады. Тех, кто попал в плен, трое, остались живы, были внизу. Остальные - наверху. Мы в подвале, а они на первом этаже. Сначала был один "накат", постреляли чуть-чуть и все. Потом второй "накат", очень много стрельбы, гранат. Всех положили, как только закончилась стрельба, я сказал, что сдаемся, выходим. Мне сказали: "Выходи". Я поднял руки, вышел. Сначала вышел я, потом второй, который за мной, и потом выполз трехсотый, его там посекло гранатами. И вот так сдался", - сказал пленный. По его словам, обучение на пулемет M2 Browning он проходил в Киеве, когда служил в 645-м батальоне ПВО. "Натовское" оружие использовалось для борьбы с российскими беспилотниками.

https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html

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Пленный пулеметчик ВСУ о штурме российскими войсками позиций в Великой Новоселке Пулеметчик ВСУ рассказал РИА Новости, что не успел сделать ни одного выстрела при штурме российскими войсками позиций в Великой Новоселке. 2025-02-11T20:08 true PT1M35S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика