Рейтинг@Mail.ru
Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 11.02.2025 (обновлено: 20:29 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/plennyy-1998719808.html
Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела
Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела - РИА Новости, 11.02.2025
Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела
Морпехи 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады штурмовали позиции ВСУ в Великой Новоселке так активно, что боец ВСУ с натовским... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:08:00+03:00
2025-02-11T20:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998721896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc4657632ffde1226f2399e472af38e4.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Морпехи 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады штурмовали позиции ВСУ в Великой Новоселке так активно, что боец ВСУ с натовским крупнокалиберным пулеметом M2 Browning не успел сделать ни единого выстрела, рассказал сам пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба корреспонденту РИА Новости. "Ни разу не стрелял. Пулемет остался на позициях, мы от него отошли даже", - сказал Дзюба. По его словам, во время штурма в здании со стороны ВСУ находились восемь человек, в живых остались только те, кому повезло в этот момент быть в подвале. "Нас штурмовали морпехи 40-й бригады. Тех, кто попал в плен, трое, остались живы, были внизу. Остальные - наверху. Мы в подвале, а они на первом этаже. Сначала был один "накат", постреляли чуть-чуть и все. Потом второй "накат", очень много стрельбы, гранат. Всех положили, как только закончилась стрельба, я сказал, что сдаемся, выходим. Мне сказали: "Выходи". Я поднял руки, вышел. Сначала вышел я, потом второй, который за мной, и потом выполз трехсотый, его там посекло гранатами. И вот так сдался", - сказал пленный. По его словам, обучение на пулемет M2 Browning он проходил в Киеве, когда служил в 645-м батальоне ПВО. "Натовское" оружие использовалось для борьбы с российскими беспилотниками.
https://ria.ru/20250210/plennyj-1998339162.html
https://ria.ru/20250210/dzerzhinsk-1998330300.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пленный пулеметчик ВСУ о штурме российскими войсками позиций в Великой Новоселке
Пулеметчик ВСУ рассказал РИА Новости, что не успел сделать ни одного выстрела при штурме российскими войсками позиций в Великой Новоселке.
2025-02-11T20:08
true
PT1M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998721896_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffeae88b79a435d5b01c50cf95a35d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Донецкая Народная Республика
Пленный пулеметчик ВСУ рассказал, что не сделал ни одного выстрела

Пленный ВСУ Дзюба рассказал, что ни разу не стрелял при штурме Великой Новоселки

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Морпехи 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады штурмовали позиции ВСУ в Великой Новоселке так активно, что боец ВСУ с натовским крупнокалиберным пулеметом M2 Browning не успел сделать ни единого выстрела, рассказал сам пленный украинский военнослужащий Сергей Дзюба корреспонденту РИА Новости.
"Ни разу не стрелял. Пулемет остался на позициях, мы от него отошли даже", - сказал Дзюба.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Пленный ВСУ развеял миф о "самой крутой" украинской бригаде
10 февраля, 08:46
По его словам, во время штурма в здании со стороны ВСУ находились восемь человек, в живых остались только те, кому повезло в этот момент быть в подвале.
"Нас штурмовали морпехи 40-й бригады. Тех, кто попал в плен, трое, остались живы, были внизу. Остальные - наверху. Мы в подвале, а они на первом этаже. Сначала был один "накат", постреляли чуть-чуть и все. Потом второй "накат", очень много стрельбы, гранат. Всех положили, как только закончилась стрельба, я сказал, что сдаемся, выходим. Мне сказали: "Выходи". Я поднял руки, вышел. Сначала вышел я, потом второй, который за мной, и потом выполз трехсотый, его там посекло гранатами. И вот так сдался", - сказал пленный.
По его словам, обучение на пулемет M2 Browning он проходил в Киеве, когда служил в 645-м батальоне ПВО. "Натовское" оружие использовалось для борьбы с российскими беспилотниками.
Город Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Российский боец рассказал о 27-дневном штурме девятиэтажки в Дзержинске
10 февраля, 05:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала