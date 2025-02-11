https://ria.ru/20250211/plennyy-1998466978.html
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом - РИА Новости, 11.02.2025
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом
Сотрудники ТЦК под предлогом проверки документов задерживают, а затем отправляют на фронт многодетных отцов, рассказал РИА Новости отец семерых детей,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:00:00+03:00
2025-02-11T07:00:00+03:00
2025-02-11T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
киев
черниговская область
вооруженные силы украины
военнопленные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998471308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6f92d08e0bcc294600b75738fb6350d.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сотрудники ТЦК под предлогом проверки документов задерживают, а затем отправляют на фронт многодетных отцов, рассказал РИА Новости отец семерых детей, военнопленный из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Евгений Германюк."Тринадцатого ноября я направлялся домой, меня тормознули тэцэкашники, сказали, что нужно проехать с ними для проверки документов. И повезли в военкомат. А там уже ждала машина, куда меня насильно запихнули и отправили в распределительный пункт. Хотя права не имели, ведь у меня есть отсрочка: у меня семеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Людей ловили отовсюду — кто с работы шел, кто в тапочках за хлебом в магазин вышел", — сказал Германюк.Из распределительного центра, что в Днепровском районе Киева, отловленных отправили в учебный центр "Десна" в Черниговской области."Погрузили нас в автобус. Только открываются ворота — а там лежат жены, матери, дети, преградив нам дорогу. Но их никто не слушал, вызвали полицию и разогнали", — продолжает пленный.После 50 дней подготовки его отправили в Днепропетровскую область, о чем он узнал только по пути туда."Приехали в какую-то деревню, нас распределили по домикам. Сказали — поедем на штурм. Возили на полигон тренироваться на протяжении пяти дней. А потом заявили, что наша группа будет в обороне, и отправили на позиции под Курахово, — вспоминает Германюк. — Через шесть дней у нас закончилась провизия, воду приходилось сливать с труб и пить. В конце января пришли русские и предложили сдаться в плен, мы согласились. Их приняли без боя — ни единого выстрела. Мы вышли из подвала с поднятыми руками".Украинский дрон-разведчик зафиксировал происходящее, после чего начались прилеты со сбросов. Евгений Германюк получил осколочное ранение."Мы все спустились обратно в подвал, русские оказали нам помощь. Дождались сумерек и выводили по двое нас на свои позиции. Там пригрели, накормили, никто пальцем не тронул. Хотя нас наше командование запугивало, что в плену мы не выживем. Вранье, как оказалось".Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html
https://ria.ru/20250204/plennyy-1997162670.html
https://ria.ru/20250204/plennyy-1997164925.html
курахово
киев
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом
2025-02-11T07:00
true
PT1M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998471308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1edd2b6117de91063eb93550dc002fc8.jpg
Военнопленный рассказывает о том, как попал на передовую
Военнопленный рассказывает о том, как попал на передовую
2025-02-11T07:00
true
PT3M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курахово, киев, черниговская область, вооруженные силы украины, военнопленные
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Киев, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, военнопленные
Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом
Военнопленный Германюк: на Украине забирают на фронт многодетных отцов
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сотрудники ТЦК под предлогом проверки документов задерживают, а затем отправляют на фронт многодетных отцов, рассказал РИА Новости отец семерых детей, военнопленный из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Евгений Германюк.
«
"Тринадцатого ноября я направлялся домой, меня тормознули тэцэкашники, сказали, что нужно проехать с ними для проверки документов. И повезли в военкомат. А там уже ждала машина, куда меня насильно запихнули и отправили в распределительный пункт. Хотя права не имели, ведь у меня есть отсрочка: у меня семеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Людей ловили отовсюду — кто с работы шел, кто в тапочках за хлебом в магазин вышел", — сказал Германюк.
Из распределительного центра, что в Днепровском районе Киева, отловленных отправили в учебный центр "Десна" в Черниговской области.
"Погрузили нас в автобус. Только открываются ворота — а там лежат жены, матери, дети, преградив нам дорогу. Но их никто не слушал, вызвали полицию и разогнали", — продолжает пленный.
После 50 дней подготовки его отправили в Днепропетровскую область, о чем он узнал только по пути туда.
«
"Приехали в какую-то деревню, нас распределили по домикам. Сказали — поедем на штурм. Возили на полигон тренироваться на протяжении пяти дней. А потом заявили, что наша группа будет в обороне, и отправили на позиции под Курахово, — вспоминает Германюк. — Через шесть дней у нас закончилась провизия, воду приходилось сливать с труб и пить. В конце января пришли русские и предложили сдаться в плен, мы согласились. Их приняли без боя — ни единого выстрела. Мы вышли из подвала с поднятыми руками".
Украинский дрон-разведчик зафиксировал происходящее, после чего начались прилеты со сбросов. Евгений Германюк получил осколочное ранение.
"Мы все спустились обратно в подвал, русские оказали нам помощь. Дождались сумерек и выводили по двое нас на свои позиции. Там пригрели, накормили, никто пальцем не тронул. Хотя нас наше командование запугивало, что в плену мы не выживем. Вранье, как оказалось".
Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.