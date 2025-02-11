https://ria.ru/20250211/plennyy-1998466978.html

Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом

Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом - РИА Новости, 11.02.2025

Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом

Сотрудники ТЦК под предлогом проверки документов задерживают, а затем отправляют на фронт многодетных отцов, рассказал РИА Новости отец семерых детей,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:00:00+03:00

2025-02-11T07:00:00+03:00

2025-02-11T07:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

киев

черниговская область

вооруженные силы украины

военнопленные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998471308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6f92d08e0bcc294600b75738fb6350d.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Сотрудники ТЦК под предлогом проверки документов задерживают, а затем отправляют на фронт многодетных отцов, рассказал РИА Новости отец семерых детей, военнопленный из 46-й аэромобильной бригады ВСУ Евгений Германюк."Тринадцатого ноября я направлялся домой, меня тормознули тэцэкашники, сказали, что нужно проехать с ними для проверки документов. И повезли в военкомат. А там уже ждала машина, куда меня насильно запихнули и отправили в распределительный пункт. Хотя права не имели, ведь у меня есть отсрочка: у меня семеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Людей ловили отовсюду — кто с работы шел, кто в тапочках за хлебом в магазин вышел", — сказал Германюк.Из распределительного центра, что в Днепровском районе Киева, отловленных отправили в учебный центр "Десна" в Черниговской области."Погрузили нас в автобус. Только открываются ворота — а там лежат жены, матери, дети, преградив нам дорогу. Но их никто не слушал, вызвали полицию и разогнали", — продолжает пленный.После 50 дней подготовки его отправили в Днепропетровскую область, о чем он узнал только по пути туда."Приехали в какую-то деревню, нас распределили по домикам. Сказали — поедем на штурм. Возили на полигон тренироваться на протяжении пяти дней. А потом заявили, что наша группа будет в обороне, и отправили на позиции под Курахово, — вспоминает Германюк. — Через шесть дней у нас закончилась провизия, воду приходилось сливать с труб и пить. В конце января пришли русские и предложили сдаться в плен, мы согласились. Их приняли без боя — ни единого выстрела. Мы вышли из подвала с поднятыми руками".Украинский дрон-разведчик зафиксировал происходящее, после чего начались прилеты со сбросов. Евгений Германюк получил осколочное ранение."Мы все спустились обратно в подвал, русские оказали нам помощь. Дождались сумерек и выводили по двое нас на свои позиции. Там пригрели, накормили, никто пальцем не тронул. Хотя нас наше командование запугивало, что в плену мы не выживем. Вранье, как оказалось".Минобороны 6 января сообщило о взятии российскими войсками под контроль Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Его освобождение создает плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250116/plennyy-1993847352.html

https://ria.ru/20250204/plennyy-1997162670.html

https://ria.ru/20250204/plennyy-1997164925.html

курахово

киев

черниговская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Мария Марикян

Мария Марикян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом Пленный отец семерых детей рассказал, как его мобилизовали обманом 2025-02-11T07:00 true PT1M20S

Военнопленный рассказывает о том, как попал на передовую Военнопленный рассказывает о том, как попал на передовую 2025-02-11T07:00 true PT3M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

курахово, киев, черниговская область, вооруженные силы украины, военнопленные