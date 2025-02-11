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Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ
Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ
Показания возвращенных из украинского плена российских военных говорят о том, что боевики пытали их там в основном ради удовольствия, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:21:00+03:00
2025-02-11T15:21:00+03:00
2025-02-11T15:28:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Показания возвращенных из украинского плена российских военных говорят о том, что боевики пытали их там в основном ради удовольствия, сообщили РИА Новости в СК РФ."Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся домой из украинского плена. Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, все полученные следствием материалы будут приобщены к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).
https://ria.ru/20250130/ukraina-1996233263.html
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россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ
Вернувшиеся из плена бойцы рассказали, что ВСУ пытали их ради удовольствия