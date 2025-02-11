https://ria.ru/20250211/plen-1998647086.html

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

Вернувшиеся из плена российские военные рассказали о пытках ВСУ

Показания возвращенных из украинского плена российских военных говорят о том, что боевики пытали их там в основном ради удовольствия, сообщили РИА Новости в СК... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:21:00+03:00

2025-02-11T15:21:00+03:00

2025-02-11T15:28:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Показания возвращенных из украинского плена российских военных говорят о том, что боевики пытали их там в основном ради удовольствия, сообщили РИА Новости в СК РФ."Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся домой из украинского плена. Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, все полученные следствием материалы будут приобщены к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

https://ria.ru/20250130/ukraina-1996233263.html

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россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия