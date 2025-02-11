Рейтинг@Mail.ru
Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/plen-1998525468.html
Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России
Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России - РИА Новости, 11.02.2025
Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России
Мобилизованных ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, поэтому они боятся сдаваться российским войскам, об этом рассказал РИА Новости российский штурмовик... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:23:00+03:00
2025-02-11T05:23:00+03:00
винница
украина
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Мобилизованных ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, поэтому они боятся сдаваться российским войскам, об этом рассказал РИА Новости российский штурмовик 110 полка 110-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Юг" с позывным "Зима". "Да, он сдался, у него не было помощи. Так как они вышли, мы их сколько раз просили сдаться, что будете жить и все остальное, они не верили. Когда они сдались, они говорили, что у них там говорят, что в плен российские солдаты не берут, всех "обнуляют", поэтому они сдаваться не хотели", - рассказал штурмовик. По его словам, при освобождении населённого пункта Зоряное на кураховском направлении противник в одном из частных домов хорошо держал под контролем дорогу на Кураховку. На зачистку была отправлена группа из пяти человек. Противник оказывал сопротивление. "Там они сидели плотно. Мы их и гранатами закидывали, и сбросами. Никак. К нам летело все обратно. Потом отправили еще троих человек на подмогу. Ну, в этой группе находился я. Закончились боеприпасы, вышел и сдался (противник – ред.)", - добавил "Зима". Как говорили пленные российским бойцам, они были мобилизованы две недели назад из Винницы и командование ВСУ оставило их в том числе и без средств связи и снабжения, предварительно сообщив о том, что российские войска не дойдут до этих позиций, так как невозможно пройти через открытые поля. "Мы же понимаем, что мы воюем не с Украиной, а воюем со всеми войсками НАТО. Потому что очень много оружия они оставляют, это все оружие, все натовское", - сказал в завершении военнослужащий.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524872.html
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html
винница
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
винница, украина, вооруженные силы украины, нато
Винница, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России

Боец Зима: боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Мобилизованных ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, поэтому они боятся сдаваться российским войскам, об этом рассказал РИА Новости российский штурмовик 110 полка 110-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Юг" с позывным "Зима".
"Да, он сдался, у него не было помощи. Так как они вышли, мы их сколько раз просили сдаться, что будете жить и все остальное, они не верили. Когда они сдались, они говорили, что у них там говорят, что в плен российские солдаты не берут, всех "обнуляют", поэтому они сдаваться не хотели", - рассказал штурмовик.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Боец ВС России рассказал о "веселых ситуациях" во время освобождения Дружбы
05:13
По его словам, при освобождении населённого пункта Зоряное на кураховском направлении противник в одном из частных домов хорошо держал под контролем дорогу на Кураховку. На зачистку была отправлена группа из пяти человек. Противник оказывал сопротивление.
"Там они сидели плотно. Мы их и гранатами закидывали, и сбросами. Никак. К нам летело все обратно. Потом отправили еще троих человек на подмогу. Ну, в этой группе находился я. Закончились боеприпасы, вышел и сдался (противник – ред.)", - добавил "Зима".
Как говорили пленные российским бойцам, они были мобилизованы две недели назад из Винницы и командование ВСУ оставило их в том числе и без средств связи и снабжения, предварительно сообщив о том, что российские войска не дойдут до этих позиций, так как невозможно пройти через открытые поля.
"Мы же понимаем, что мы воюем не с Украиной, а воюем со всеми войсками НАТО. Потому что очень много оружия они оставляют, это все оружие, все натовское", - сказал в завершении военнослужащий.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
05:09
 
ВинницаУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала