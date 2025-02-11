https://ria.ru/20250211/plen-1998525468.html

Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России

Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России - РИА Новости, 11.02.2025

Боевиков ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, заявил боец ВС России

Мобилизованных ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, поэтому они боятся сдаваться российским войскам, об этом рассказал РИА Новости российский штурмовик... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:23:00+03:00

2025-02-11T05:23:00+03:00

2025-02-11T05:23:00+03:00

винница

украина

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Мобилизованных ВСУ убеждают, что их не будут брать в плен, поэтому они боятся сдаваться российским войскам, об этом рассказал РИА Новости российский штурмовик 110 полка 110-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки "Юг" с позывным "Зима". "Да, он сдался, у него не было помощи. Так как они вышли, мы их сколько раз просили сдаться, что будете жить и все остальное, они не верили. Когда они сдались, они говорили, что у них там говорят, что в плен российские солдаты не берут, всех "обнуляют", поэтому они сдаваться не хотели", - рассказал штурмовик. По его словам, при освобождении населённого пункта Зоряное на кураховском направлении противник в одном из частных домов хорошо держал под контролем дорогу на Кураховку. На зачистку была отправлена группа из пяти человек. Противник оказывал сопротивление. "Там они сидели плотно. Мы их и гранатами закидывали, и сбросами. Никак. К нам летело все обратно. Потом отправили еще троих человек на подмогу. Ну, в этой группе находился я. Закончились боеприпасы, вышел и сдался (противник – ред.)", - добавил "Зима". Как говорили пленные российским бойцам, они были мобилизованы две недели назад из Винницы и командование ВСУ оставило их в том числе и без средств связи и снабжения, предварительно сообщив о том, что российские войска не дойдут до этих позиций, так как невозможно пройти через открытые поля. "Мы же понимаем, что мы воюем не с Украиной, а воюем со всеми войсками НАТО. Потому что очень много оружия они оставляют, это все оружие, все натовское", - сказал в завершении военнослужащий.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524872.html

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html

винница

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

винница, украина, вооруженные силы украины, нато