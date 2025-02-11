https://ria.ru/20250211/pikasso-1998583003.html

На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины

На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины - РИА Новости, 11.02.2025

На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины

Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины испанского художника Пабло Пикассо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:02:00+03:00

2025-02-11T12:02:00+03:00

2025-02-11T12:02:00+03:00

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пабло пикассо

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины испанского художника Пабло Пикассо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на лондонскую галерею Курто. Как отмечается, Институт искусства Курто в Великобритании сделал данное открытие, когда изучал полотно "Портрет Матео Фернандеса де Сото" при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к предстоящей выставке в художественной галерее Курто в Лондоне. "Портрет женщины был утерян, когда Пикассо, вероятно, несколько месяцев спустя, в 1901 году нарисовал поверх него картину, изображающую своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото", - говорится в материале. Замдиректора галереи Курто Барнаби Райт заявил телеканалу, что личность дамы на нижнем слое картины пока не установлена. "Она могла быть просто кем-то, кто позировал Пикассо… она могла быть возлюбленной, могла быть подругой", - приводит телеканал слова Райта. Вероятно, Пикассо мог начать работать над ее портретом в Париже, где в ранние годы своего творческого пути написал несколько схожих картин. Райт также выразил мнение, что, бросив написание портрета женщины и создав поверх него картину в холодных тонах, Пикассо, вероятно, сменил не только сюжет, но и стиль работы, перейдя к развитию "голубого периода" своей живописи. По словам Райта, рентгенографический анализ картины показал, что Пикассо использовал холст, на котором написана картина, от трех до четырех раз, продолжая писать поверх предыдущих произведений. При этом Райт отметил, что опытный глаз может увидеть часть лица скрытого портрета и без проявления нижнего слоя краски, а выдают его следы движений кистью по холсту.

https://ria.ru/20240927/london-1975108713.html

https://ria.ru/20241018/violonchel-1978823969.html

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великобритания, лондон, париж, пабло пикассо, культура