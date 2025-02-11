Рейтинг@Mail.ru
На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pikasso-1998583003.html
На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины
На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины - РИА Новости, 11.02.2025
На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины
Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины испанского художника Пабло Пикассо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:02:00+03:00
2025-02-11T12:02:00+03:00
великобритания
лондон
париж
пабло пикассо
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998580579_0:148:800:598_1920x0_80_0_0_8be539b642d097be16fb0b0509ab7dbf.jpg
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины испанского художника Пабло Пикассо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на лондонскую галерею Курто. Как отмечается, Институт искусства Курто в Великобритании сделал данное открытие, когда изучал полотно "Портрет Матео Фернандеса де Сото" при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к предстоящей выставке в художественной галерее Курто в Лондоне. "Портрет женщины был утерян, когда Пикассо, вероятно, несколько месяцев спустя, в 1901 году нарисовал поверх него картину, изображающую своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото", - говорится в материале. Замдиректора галереи Курто Барнаби Райт заявил телеканалу, что личность дамы на нижнем слое картины пока не установлена. "Она могла быть просто кем-то, кто позировал Пикассо… она могла быть возлюбленной, могла быть подругой", - приводит телеканал слова Райта. Вероятно, Пикассо мог начать работать над ее портретом в Париже, где в ранние годы своего творческого пути написал несколько схожих картин. Райт также выразил мнение, что, бросив написание портрета женщины и создав поверх него картину в холодных тонах, Пикассо, вероятно, сменил не только сюжет, но и стиль работы, перейдя к развитию "голубого периода" своей живописи. По словам Райта, рентгенографический анализ картины показал, что Пикассо использовал холст, на котором написана картина, от трех до четырех раз, продолжая писать поверх предыдущих произведений. При этом Райт отметил, что опытный глаз может увидеть часть лица скрытого портрета и без проявления нижнего слоя краски, а выдают его следы движений кистью по холсту.
https://ria.ru/20240927/london-1975108713.html
https://ria.ru/20241018/violonchel-1978823969.html
великобритания
лондон
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998580579_0:73:800:673_1920x0_80_0_0_8b186f79c9265d554e506c3befa71713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, лондон, париж, пабло пикассо, культура
Великобритания, Лондон, Париж, Пабло Пикассо, Культура
На картине Пикассо нашли портрет неизвестной женщины

Под верхним слоем картины Пикассо нашли портрет неизвестной женщины

© Фото : The Courtauld Institute of ArtПабло Пикассо. Портрет Матео Фернандеса де Сото. 1901
Пабло Пикассо. Портрет Матео Фернандеса де Сото. 1901 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : The Courtauld Institute of Art
Пабло Пикассо. Портрет Матео Фернандеса де Сото. 1901. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Специалисты нашли портрет неизвестной женщины, скрытый под верхним слоем картины испанского художника Пабло Пикассо, сообщает телеканал CNN со ссылкой на лондонскую галерею Курто.
Как отмечается, Институт искусства Курто в Великобритании сделал данное открытие, когда изучал полотно "Портрет Матео Фернандеса де Сото" при помощи инфракрасного и рентгеновского сканирования в рамках подготовки к предстоящей выставке в художественной галерее Курто в Лондоне.
© Фото : The Courtauld Institute of ArtПортрет Матео Фернандеса де Сото в инфракрасном излучении
Портрет Матео Фернандеса де Сото в инфракрасном излучении - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : The Courtauld Institute of Art
Портрет Матео Фернандеса де Сото в инфракрасном излучении. Архивное фото
"Портрет женщины был утерян, когда Пикассо, вероятно, несколько месяцев спустя, в 1901 году нарисовал поверх него картину, изображающую своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото", - говорится в материале.
Замдиректора галереи Курто Барнаби Райт заявил телеканалу, что личность дамы на нижнем слое картины пока не установлена.
"Она могла быть просто кем-то, кто позировал Пикассо… она могла быть возлюбленной, могла быть подругой", - приводит телеканал слова Райта.
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога Подсолнухи в лондонской Национальной галерее - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Лондоне осудили экоактивисток, обливших супом картину Ван Гога
27 сентября 2024, 16:17
Вероятно, Пикассо мог начать работать над ее портретом в Париже, где в ранние годы своего творческого пути написал несколько схожих картин.
Райт также выразил мнение, что, бросив написание портрета женщины и создав поверх него картину в холодных тонах, Пикассо, вероятно, сменил не только сюжет, но и стиль работы, перейдя к развитию "голубого периода" своей живописи.
По словам Райта, рентгенографический анализ картины показал, что Пикассо использовал холст, на котором написана картина, от трех до четырех раз, продолжая писать поверх предыдущих произведений. При этом Райт отметил, что опытный глаз может увидеть часть лица скрытого портрета и без проявления нижнего слоя краски, а выдают его следы движений кистью по холсту.
Виолончель 17 века, украденную в России почти 30 лет назад, полицейские нашли в Италии и вернули в РФ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Россию из Италии вернули украденную 30 лет назад виолончель 17 века
18 октября 2024, 19:36
 
ВеликобританияЛондонПарижПабло ПикассоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала