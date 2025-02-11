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Драматурга Петрийчук* начали этапировать в колонию из СИЗО - РИА Новости, 11.02.2025
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11:57 11.02.2025 (обновлено: 11:58 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/petriychuk-1998581627.html
Драматурга Петрийчук* начали этапировать в колонию из СИЗО
Драматурга Петрийчук* начали этапировать в колонию из СИЗО - РИА Новости, 11.02.2025
Драматурга Петрийчук* начали этапировать в колонию из СИЗО
Драматурга Светлану Петрийчук*, осужденную на 5 лет 10 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол",... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:57:00+03:00
2025-02-11T11:58:00+03:00
костромская область
сирия
светлана петрийчук
евгения беркович
youtube
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Драматурга Светлану Петрийчук*, осужденную на 5 лет 10 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали этапировать в колонию из московского следственного изолятора, сообщает Telegram-канал её группы поддержки. “Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 "Печатники" отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда”, - говорится в сообщении. Вторую осужденную по этому делу – Евгению Беркович* – начали этапировать в начале февраля. Она уже прибыла в ИК-3 Костромской области. По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube. Беркович* и Петрийчук* вину не признают.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
https://ria.ru/20240709/petriychuk-1958437999.html
https://ria.ru/20250120/ekstremizm-1994592135.html
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костромская область, сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, youtube
Костромская область, Сирия, Светлана Петрийчук, Евгения Беркович, YouTube
Драматурга Петрийчук* начали этапировать в колонию из СИЗО

Осужденную по делу об оправдании терроризма Петрийчук начали этапировать из СИЗО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Драматурга Светлану Петрийчук*, осужденную на 5 лет 10 месяцев лишения свободы по делу об оправдании терроризма при постановке пьесы "Финист ясный сокол", начали этапировать в колонию из московского следственного изолятора, сообщает Telegram-канал её группы поддержки.
“Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 "Печатники" отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда”, - говорится в сообщении.
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Вторую осужденную по этому делу – Евгению Беркович* – начали этапировать в начале февраля. Она уже прибыла в ИК-3 Костромской области.
По версии следствия, драматург Петрийчук* подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович* и Петрийчук* совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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Апелляционный военный суд в конце декабря смягчил приговор Беркович* до 5 лет и 7 месяцев, Петрийчук* - до 5 лет и 10 месяцев. В начале июля 2-й Западный окружной военный суд приговорил обеих к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Как следует из решения апелляционной инстанции, суд исключил из приговора упоминание, что преступление было совершено группой лиц, а также устранил путаницу о том, кто выложил ролик с читкой пьесы на YouTube.
Беркович* и Петрийчук* вину не признают.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
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