https://ria.ru/20250211/peskov-1998589554.html

Песков прокомментировал репост Трампа статьи со словами Путина

Песков прокомментировал репост Трампа статьи со словами Путина - РИА Новости, 11.02.2025

Песков прокомментировал репост Трампа статьи со словами Путина

, Тот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. , Тот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". "Не думаю", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать это цитирование как сигнал о сближении позиций РФ и США, а также о приближении встречи на высшем уровне. Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком "Путин заявил, что "Европа встанет у ноги хозяина" в то время, как пошлины Трампа тревожат союзников". В ней приводятся цитаты из интервью Путина с тележурналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным. Упоминается, что цитаты были взяты у РИА Новости. В интервью Зарубину Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент РФ.

https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html

https://ria.ru/20250211/slova-1998549729.html

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сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире