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В Кремле назвали память о Победе важной для России
В Кремле назвали память о Победе важной для России - РИА Новости, 11.02.2025
В Кремле назвали память о Победе важной для России
Память о Победе и заслуженная кара для нацистов очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:21:00+03:00
2025-02-11T12:21:00+03:00
2025-02-11T12:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
ссср
дмитрий песков
сергей лавров
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Память о Победе и заслуженная кара для нацистов очень важны для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает одной из важнейших своих задач признание геноцидом народов Советского Союза преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирного населения. "В данном случае, безусловно, собственно, львиная доля работы должна выполняться нашими следователями, что они и делают, кстати говоря. Кстати говоря, это очень важная работа, особенно в год 80-летия Победы. Память о Победе и, конечно, заслуженная кара для нацистов - это то, что очень и очень важно для нашего народа, для всех нас ", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Лаврова о том, что Россия будет добиваться признания преступлений нацистов и их пособников против мирного населения геноцидом народа СССР.
https://ria.ru/20250210/lavrov-1998508795.html
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россия, москва, ссср, дмитрий песков, сергей лавров, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, СССР, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле назвали память о Победе важной для России
Песков назвал память о Победе и заслуженную кара для нацистов важными для России