https://ria.ru/20250211/peskov-1998587417.html
Песков рассказал об усилении контактов России и США
Песков рассказал об усилении контактов России и США - РИА Новости, 11.02.2025
Песков рассказал об усилении контактов России и США
Контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:19:00+03:00
2025-02-11T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы говорили, что … по линии разных ведомств у нас каналы осуществляются. И они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили. По мере того, как администрация (президента США Дональда Трампа - ред.) тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250205/klimov-1997548303.html
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал об усилении контактов России и США
Песков заявил, что контакты России и США интенсифицировались