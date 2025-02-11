https://ria.ru/20250211/peskov-1998587417.html

Песков рассказал об усилении контактов России и США

Песков рассказал об усилении контактов России и США - РИА Новости, 11.02.2025

Песков рассказал об усилении контактов России и США

Контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:19:00+03:00

2025-02-11T12:19:00+03:00

2025-02-11T12:19:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

дональд трамп

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Контакты России и США осуществляются по определенным каналам, они интенсифицировались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы говорили, что … по линии разных ведомств у нас каналы осуществляются. И они действительно интенсифицировались, как мы уже говорили. По мере того, как администрация (президента США Дональда Трампа - ред.) тоже налаживает свою деятельность в Вашингтоне", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250205/klimov-1997548303.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, в мире