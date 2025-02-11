https://ria.ru/20250211/peregovory-1998572648.html

Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол

Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025

Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол

Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:24:00+03:00

2025-02-11T11:24:00+03:00

2025-02-11T11:24:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”. “С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол.

https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html

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экономика, цены на нефть, словакия, киев, россия, игорь братчиков, роберт фицо, турецкий поток, в мире