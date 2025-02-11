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Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
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11:24 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/peregovory-1998572648.html
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол
Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:24:00+03:00
2025-02-11T11:24:00+03:00
экономика
цены на нефть
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”. “С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол.
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экономика, цены на нефть, словакия, киев, россия, игорь братчиков, роберт фицо, турецкий поток, в мире
Экономика, Цены на нефть, Словакия, Киев, Россия, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, Турецкий поток, В мире
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол

Братчиков: переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за Киева

© РИА Новости / Владимир ТрефиловИгорь Братчиков
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков.
“Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”.
“С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол.
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ЭкономикаЦены на нефтьСловакияКиевРоссияИгорь БратчиковРоберт ФицоТурецкий потокВ мире
 
 
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