https://ria.ru/20250211/peregovory-1998572648.html
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол
Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:24:00+03:00
2025-02-11T11:24:00+03:00
2025-02-11T11:24:00+03:00
экономика
цены на нефть
словакия
киев
россия
игорь братчиков
роберт фицо
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/57/1507165709_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_6e5e3c6516480ee7938d0deef63abb5e.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за позиции Киева, заявил РИА Новости посол РФ в республике Игорь Братчиков. “Премьер Роберт Фицо выступает за возобновление транзита газа через Украину, однако пока переговоры не принесли результата из-за позиции украинской стороны”, - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника. Глава российской дипмиссии напомнил, что “руководство АО “Словацкая газовая промышленность” на днях подтвердило, что с 1 февраля 2025 года в Словакию возобновлены поставки российского газа: через "Турецкий поток", ГТС Болгарии, Сербии и Венгрии”. “С апреля они должны удвоиться. Но пропускной способности газопровода через Венгрию недостаточно, чтобы покрыть все потребление страны. Поэтому в любом случае потребуется импорт газа по другим маршрутам. Братислава их ищет, хотя и осознает невыгодность альтернативных трасс: на прокачку топлива потребуются дополнительные расходы до 150 миллионов евро в год”, - отметил посол.
https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html
словакия
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150716/57/1507165709_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_61239ae6ca49050bc2e84aabc48a8273.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, словакия, киев, россия, игорь братчиков, роберт фицо, турецкий поток, в мире
Экономика, Цены на нефть, Словакия, Киев, Россия, Игорь Братчиков, Роберт Фицо, Турецкий поток, В мире
Переговоры по газу не помогли Словакии из-за позиции Украины, заявил посол
Братчиков: переговоры по газу пока не принесли результатов Словакии из-за Киева