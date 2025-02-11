https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html

В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским

В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским - РИА Новости, 11.02.2025

В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут ориентироваться на главу киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T00:50:00+03:00

2025-02-11T00:50:00+03:00

2025-02-11T08:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут ориентироваться на главу киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта на Украине, сообщает американский телеканал CNN."Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп. — Прим. ред.) не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет", — говорится в материале.Автор отмечает, что требование Вашингтона о необходимости проведения выборов на Украине, озвученное спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, указывает на то, что Соединенные Штаты планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса, а подписывать саму сделку, по замыслу Вашингтона, будет уже новый президент "без неудобной истории"."Зеленский больше не является непреодолимой фигурой", — признает он.Ранее агентство Reuters со ссылкой на Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены так или иначе.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998500964.html

https://ria.ru/20250210/tramp-1998346545.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп