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В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским - РИА Новости, 11.02.2025
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00:50 11.02.2025 (обновлено: 08:58 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/peregovory-1998515453.html
В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским
В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским - РИА Новости, 11.02.2025
В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут ориентироваться на главу киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:50:00+03:00
2025-02-11T08:58:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут ориентироваться на главу киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта на Украине, сообщает американский телеканал CNN."Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп. — Прим. ред.) не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет", — говорится в материале.Автор отмечает, что требование Вашингтона о необходимости проведения выборов на Украине, озвученное спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, указывает на то, что Соединенные Штаты планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса, а подписывать саму сделку, по замыслу Вашингтона, будет уже новый президент "без неудобной истории"."Зеленский больше не является непреодолимой фигурой", — признает он.Ранее агентство Reuters со ссылкой на Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены так или иначе.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998500964.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
В США рассказали, что Трамп и Путин хотят сделать с Зеленским

CNN: Трамп и Путин перестанут считаться с Зеленским на переговорах

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не будут ориентироваться на главу киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении завершения конфликта на Украине, сообщает американский телеканал CNN.
"Зеленский сейчас вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп. — Прим. ред.) не разделяют того всеобщего восхищения, которым он пользовался на Западе на протяжении трех лет", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Можно уже не вернуться". Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Вчера, 21:04
Автор отмечает, что требование Вашингтона о необходимости проведения выборов на Украине, озвученное спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом, указывает на то, что Соединенные Штаты планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса, а подписывать саму сделку, по замыслу Вашингтона, будет уже новый президент "без неудобной истории".
«
"Зеленский больше не является непреодолимой фигурой", — признает он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Он окружен". В США раскрыли неожиданную правду о Трампе и Украине
Вчера, 09:53
Ранее агентство Reuters со ссылкой на Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к 2025 году. По его словам, выборы должны быть проведены так или иначе.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
"Это ждет вас": Трампу направили жуткое требование по Украине
Вчера, 03:42
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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