https://ria.ru/20250211/pentagon-1998718383.html

Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ

Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025

Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ

Члены семей американских военных освистали главу Пентагона Пита Хегсета по его прибытии в штаб Европейского командования армии США в Германии, сообщает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:59:00+03:00

2025-02-11T19:59:00+03:00

2025-02-11T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Члены семей американских военных освистали главу Пентагона Пита Хегсета по его прибытии в штаб Европейского командования армии США в Германии, сообщает телеканал NBC. "Семьи военнослужащих, протестующие против политики министерства обороны в отношении разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), освистали министра обороны Пита Хегсета, прибывшего во вторник в штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США в Германии", - указывает телеканал. Отмечается, что выразить недовольство политикой американского минобороны в Штутгарте собрались несколько десятков членов семей военных США. Ранее издание Defense One со ссылкой на источники сообщило, что военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены Трампом так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Газета Washington Post сообщала, что Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции. Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.

https://ria.ru/20250211/pentagon-1998658027.html

https://ria.ru/20241202/hegset-1986941775.html

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