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Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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19:59 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pentagon-1998718383.html
Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ
Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ
Члены семей американских военных освистали главу Пентагона Пита Хегсета по его прибытии в штаб Европейского командования армии США в Германии, сообщает... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:59:00+03:00
2025-02-11T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Члены семей американских военных освистали главу Пентагона Пита Хегсета по его прибытии в штаб Европейского командования армии США в Германии, сообщает телеканал NBC. "Семьи военнослужащих, протестующие против политики министерства обороны в отношении разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), освистали министра обороны Пита Хегсета, прибывшего во вторник в штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США в Германии", - указывает телеканал. Отмечается, что выразить недовольство политикой американского минобороны в Штутгарте собрались несколько десятков членов семей военных США. Ранее издание Defense One со ссылкой на источники сообщило, что военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены Трампом так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Газета Washington Post сообщала, что Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции. Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
https://ria.ru/20250211/pentagon-1998658027.html
https://ria.ru/20241202/hegset-1986941775.html
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в мире, сша, германия, штутгарт, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Германия, Штутгарт, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Семьи американских военных освистали главу Пентагона, сообщили СМИ

NBC: члены семей американских военных освистали главу Пентагона Хегсета

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Члены семей американских военных освистали главу Пентагона Пита Хегсета по его прибытии в штаб Европейского командования армии США в Германии, сообщает телеканал NBC.
«
"Семьи военнослужащих, протестующие против политики министерства обороны в отношении разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), освистали министра обороны Пита Хегсета, прибывшего во вторник в штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США в Германии", - указывает телеканал.
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Отмечается, что выразить недовольство политикой американского минобороны в Штутгарте собрались несколько десятков членов семей военных США.
Ранее издание Defense One со ссылкой на источники сообщило, что военно-морские силы США приостановили действие программы по профилактике сексуальных преступлений и помощи их жертвам на фоне отмены Трампом так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). Газета Washington Post сообщала, что Пентагон в подведомственных школах начал ограничивать доступ к книгам, связанным с инклюзивностью, под ограничения попали в том числе книги по психологии и иммиграции.
Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику DEI, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
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В миреСШАГерманияШтутгартПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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