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США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет - РИА Новости, 11.02.2025
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18:55 11.02.2025 (обновлено: 19:10 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/pentagon-1998710273.html
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет - РИА Новости, 11.02.2025
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:55:00+03:00
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сша
министерство обороны сша
в мире
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Нет планов по сокращению чего бы то ни было", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.Так он ответил на вопрос о том, планируют ли США сокращать свое военное присутствие в Европе.Хегсет добавил, что американские власти в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, пит хегсет
США, Министерство обороны США, В мире, Пит Хегсет
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет

Хегсет: США не собираются сокращать численность войск на зарубежных базах

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«
"Нет планов по сокращению чего бы то ни было", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.
Так он ответил на вопрос о том, планируют ли США сокращать свое военное присутствие в Европе.
Хегсет добавил, что американские власти в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
США не отправят военных на Украину, заявил шеф Пентагона
Вчера, 18:56
 
СШАМинистерство обороны СШАВ миреПит Хегсет
 
 
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