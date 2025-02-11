https://ria.ru/20250211/pentagon-1998710273.html
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет - РИА Новости, 11.02.2025
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:55:00+03:00
2025-02-11T18:55:00+03:00
2025-02-11T19:10:00+03:00
сша
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в мире
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет."Нет планов по сокращению чего бы то ни было", - сказал Хегсет журналистам в штаб-квартире африканского командования в Германии. Трансляцию вел Пентагон.Так он ответил на вопрос о том, планируют ли США сокращать свое военное присутствие в Европе.Хегсет добавил, что американские власти в целом ведут переоценку развертывания своих сил по всему миру.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998710367.html
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сша, министерство обороны сша, в мире, пит хегсет
США, Министерство обороны США, В мире, Пит Хегсет
США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе, заявил Хегсет
Хегсет: США не собираются сокращать численность войск на зарубежных базах