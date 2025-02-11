https://ria.ru/20250211/pentagon-1998658027.html

AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона

AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025

AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона

Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:01:00+03:00

2025-02-11T16:01:00+03:00

2025-02-11T16:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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пит хегсет

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания."Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины", - говорится в материале.По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, министерство обороны сша, украина, пит хегсет