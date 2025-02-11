https://ria.ru/20250211/pentagon-1998658027.html
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона
Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:01:00+03:00
2025-02-11T16:01:00+03:00
2025-02-11T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
министерство обороны сша
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пит хегсет
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания."Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины", - говорится в материале.По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, министерство обороны сша, украина, пит хегсет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Министерство обороны США, Украина, Пит Хегсет
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона
AP: шеф Пентагона в первой зарубежной поездке не будет объявлять о помощи Киеву