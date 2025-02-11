Рейтинг@Mail.ru
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 11.02.2025 (обновлено: 16:09 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/pentagon-1998658027.html
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона - РИА Новости, 11.02.2025
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона
Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:01:00+03:00
2025-02-11T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
министерство обороны сша
украина
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:142:2885:1765_1920x0_80_0_0_9d14802553d0aed995a41ad2d98379e2.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания."Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины", - говорится в материале.По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998494442.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997676852_0:0:2564:1923_1920x0_80_0_0_065a9752e0a0f3a3a8feef19c4408b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, министерство обороны сша, украина, пит хегсет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Министерство обороны США, Украина, Пит Хегсет
AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона

AP: шеф Пентагона в первой зарубежной поездке не будет объявлять о помощи Киеву

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания.
«
"Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины", - говорится в материале.
По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Американцы пытаются продать Украину подороже
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМинистерство обороны СШАУкраинаПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала